Wellington - Muž z Nového Zélandu se stal prvním člověkem, který sólo plavbou na kajaku překonal Tasmanovo moře mezi Austrálií a Novým Zélandem. Do novozélandského New Plymouthu na severu země, kam vyrazil z východoaustralského Coffs Harbouru, doplul za dva měsíce. Informuje to tom agentura AP.

Osmačtyřicetiletého kajakáře Scotta Donaldsona dnes na novozélandské pláži přivítaly desítky lidí. "Nemám teď slov. Bylo to úchvatné," řekl kajakář. Poslední hodiny plavby byly podle něj fantastické, protože mohl sledovat blížící se pevninu a světla civilizace.

V úseku dlouhém 2100 kilometrů napříč Tasmanovým mořem bývají často silné bouřky. Pokus překonat nebezpečnou trasu skončil v roce 2007 tragicky pro Australana Andrewa McAuleyho, který zmizel ve vlnách nedaleko novozélandského pobřeží. Videozáznam jeho cesty se pak stal podkladem pro knihu a dokument.

Donaldson se o překonání nebezpečné trasy pokusil už v roce 2014. Cestu ale tehdy nedokončil, když ho nedaleko novozélandského pobřeží zasáhla silná bouřka. I letos musel překonat bouřku a kromě toho i setkání s "čilým" žralokem. Jeho modifikovaný kajak byl vyroben z uhlíkových vláken a měl i malou kabinu.

"Když je příznivý den, tak pádlujete 16 hodin, když je špatný den, tak vězíte v kabině. A během těch nejhorších dnů plujete zpátky," řekl Donaldson novinářům.

Výkon kajakáře ocenila na twitteru i novozélandská premiérka Jacinda Ardernová. "Existují výkony, které je těžké pochopit - jako například sólo plavba na kajaku přes Tasmanovo moře. Jsem si jistá, že Scott Donaldson ohromil nás všechny. Opravdu úžasné," napsala premiérka.