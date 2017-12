Ilustrační foto - Úřady práce by mohlo podle jejich nové ředitelky Marie Bílkové (na snímku z 30. dubna) posílit až několik stovek úředníků.

Ilustrační foto - Úřady práce by mohlo podle jejich nové ředitelky Marie Bílkové (na snímku z 30. dubna) posílit až několik stovek úředníků. ČTK/Zbyněk Stanislav

Praha - Novou náměstkyní ministryně práce a sociálních věcí se stala bývalá generální ředitelka úřadu práce Marie Bílková. Na svém webu o tom informovalo ministerstvo. Jméno Bílkové zveřejnilo v přehledu organizační struktury. Dva dosavadní političtí náměstci - Gabriela Nekolová a Tomáš Petříček (oba ČSSD) - úřad opustili.

Bílková, o níž se před sestavením Babišova menšinového kabinetu mluvilo jako o jedné z kandidátek na ministryni práce, dosud vedla na ministerstvu financí jeden z odborů financování kapitol státního rozpočtu. ČTK řekla, že v této pozici skončila hned při svém čtvrtečním nástupu na ministerstvo práce. Podle služebního zákona představuje práce politického náměstka překážku ve výkonu státní služby, která se tak pozastavuje.

Na ministerstvu práce se Bílková chce zaměřit mimo jiné na problematiku zaměstnanosti a sociálních dávek, které se věnovala už v čele centrálního úřadu práce. Jeho ředitelkou byla od května 2013 do října 2014, kdy ji nečekaně odvolala bývalá šéfka resortu Michaela Marksová (ČSSD). Její rozhodnutí tehdy překvapilo opoziční i koaliční politiky. Někdejší vedení ministerstva podalo pak také trestní oznámení, a to kvůli koupi sídla úřadu práce pod vedením Bílkové.

Bílková na ministerstvu práce působila už v minulosti. Věnovala se auditu. V roce 2007 ji tehdejší ministr a pozdější předseda vlády Petr Nečas (ODS) jmenoval vrchní ředitelkou Správy služeb zaměstnanosti. Funkci opustila v roce 2009. Pak řídila na ministerstvu financí odbor financování kapitol státního rozpočtu, pod který spadá mimo jiné oddělení zaměstnanosti a sociálních věcí. Po nástupu do čela úřadu práce musela řešit mimo jiné nedostatek personálu poté, co úřady převzaly vyplácení dávek od radnic. Další problém představovaly nové informační systémy, které řádně nefungovaly. Na počátku roku 2014 je navíc úředníci ze dne na den museli přestat používat kvůli pochybení při výběru dodavatele a museli se vrátit ke staronovým programům.

Novou šéfkou kabinetu se stala bývalá mluvčí vládní legislativní rady Pavla Zdráhalová. Ve svém profilu na síti LinkedIn uvedla, že dřív působila mimo jiné jako redaktorka v televizi či šéfka kabinetu ministerstva kultury. Od března 2014 byla referentkou analýz a informací Úřadu vlády.

Na ministerstvu končí dva dosavadní političtí náměstci. Gabriela Nekolová (ČSSD) působila také jako regionální zástupkyně zmocněnce vlády pro Moravskoslezský a Ústecký kraj, na starosti měla kraj Ústecký. V minulosti kandidovala v krajských volbách, do zastupitelstva Ústeckého kraje se ale nedostala. Tomáš Petříček půl roku v roce 2007 vedl zahraniční oddělení ČSSD, pak působil například na pražském magistrátu jako asistent radního či zastupitele, byl i asistentem europoslance. Náměstkem Marksové se stal letos v květnu.

Nová ministryně Jaroslava Němcová (ANO) nastoupila do úřadu minulou středu večer. Po svém uvedení do čela resortu řekla, že razantní personální změny nechystá a nepřichází jako "čistící komando". Nevyloučila ale úpravu fungování úřadu i snižování počtu pracovníků. Na webu Hlídací pes se objevily zprávy o tom, že úředníci už dostali e-maily s úkoly, jejichž nesplnění se bude považovat za porušení pracovní kázně. To je důvod k propuštění.

Zatím není jasné, zda a jak dlouho nová ministryně v úřadu zůstane. Kabinet totiž nemá ve Sněmovně jasnou podporu. O důvěře vládě by se mělo hlasovat 10. ledna.