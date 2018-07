Praha - Platné stavební povolení má ode dneška developer pro novostavbu na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice. Do podzimu příštího roku plánuje majitel pozemku, společnost Flow East mít hotovou hrubou stavbu. Dům postaví Metrostav, který vyhrál výběrové řízení. S dokončením stavby, jejíž základy tvoří most přes tubusy pražského metra, se počítá na začátek roku 2020. ČTK to dnes řekl projektový manažer společnosti Flow East Tomáš Matýsek.

Novostavbu v horní polovině Václavského náměstí plánuje firma mnoho let. Patří jí i hotel Jalta, který s pozemkem pro novou budovu sousedí. Nový dům bude ale nabízet výhradně kancelářské a obchodní prostory. Záměr stavět nový dům vyvolával od počátku i negativní reakce, tak je tomu ale v případě snahy stavět v centru Prahy vždy.

Do příprav výstavby Květinového domu, jak objektu investor říká, zasahovala občanská sdružení, někteří odborníci i často protichůdná rozhodnutí úředníků. Zásadní bylo odmítnutí ministerstva kultury prohlásit dům na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice za kulturní památku; učinilo tak podle kritiků rozhodnutí zejména z obavy z arbitráže kvůli zmařené investici. Developer při svém postupu vycházel z předchozích rozhodnutí úřadů, která projektu umožňovala budoucí realizaci.

Novostavba zaplní i místo po objektu někdejší Pražské akciové tiskárny. Ta byla dlouhá léta opuštěná a zdevastovaná. V roce 2008 ji tehdejší majitel zboural, teprve poté požádal o sejmutí památkové ochrany, čemuž ministerstvo kultury vyhovělo. Z domu z roku 1919, kde sídlily i Národní listy, zůstávalo jen torzo. V době, kdy objekt již vlastnila firma Flow East, bylo v roce 2013 strženo na základě posudku statika i torzo fasády.

Někdejší rohový dům z roku 1880, který konečnou podobu získal o čtyři desítky let později, byl v dobrém technickém stavu. Ač se autorství přestavby či podíl na ní připisuje architektu Bohumíru Kozákovi, podle developera si žádný z architektů ve svých publikovaných materiálech autorství stavby nenárokoval.

Po loňské demolici a přípravných pracích spojených i s dohledem archeologů začíná stavba domu s devíti nadzemními a třemi podzemními podlažími. Vedle stavebního úřadu, památkářů, archeologů a majitelů okolních staveb firma jako s dalším partnerem při přípravě stavby jednala také s projektantem metra, společností Metroprojekt. "Založení stavby je vlastně přemostěním tubusů metra, které jsou deset až 15 metrů pod budoucími základy stavby," říká Matýsek. Napříč stavební parcelou vede tunel mezi stanicemi Můstek a Muzeum. "Metro i okolní domy pravidelně sledujeme a geodeticky zaměřujeme a mohu potvrdit, že nedošlo k žádným pohybům jejich konstrukcí," dodal zástupce firmy.

Dvě ze tří podzemních podlaží budou parkoviště, jedno pojme vzduchotechniku a další technologie - památkáři zakázali umístit je na střechu. Namísto tradičních plynových kotelen bude rozměrný objekt vytápěn i chlazen systémem tepelných čerpadel VRV (Variable Refrigerant Volume, proměnný průtok chladiva). "Je to ekonomicky i ekologicky výhodné. Na jaře a na podzim, kdy se část domu ještě chladí a druhá už ohřívá, systém si distribuuje chlad a teplo v rámci patra mezi sebou, nepotřebuje vůbec externí zdroj," popisuje Matýsek.

Firma usiluje o ekologický certifikát pro administrativní, komerční a průmyslové budovy, proto třeba třídila materiály i při demolici budov. Zajímavostí domu podle Matýska bude i fasáda, na níž každý skleněný segment bude prohnutý ve vertikálním a horizontálním směru, a bude tak tvořit souvislou křivku. Skleněné tabule se vyrobí rovné a budou se ohýbat zastudena - protože je systém jedinečný, musí se všechno ještě testovat na povětrnostní vlivy. Dodavatelem fasády bude česká firma.

Zástupci firmy, která v centru Prahy vlastní i historické domy, věří, že přes nedůvěru některých skupin lidí se jí podaří vyústění Opletalovy ulice do Václavského náměstí Pražanům i turistům zpříjemnit a přispět spolu s rekonstrukcí Národního muzea k oživení Václavského náměstí.