Praha - Česká televize (ČT) připravuje sérii filmových projektů o osobnostech a důležitých okamžicích českých dějin od pražské defenestrace v roce 1618 až po prohibici v roce 2012. Vedle toho chystá komediální seriál vycházející z hry Dejvického divadla Dabing Street, dvě závěrečné série trilogie Detektivů od Nejsvětější Trojice nebo seriál Lynč. Programová rada ČT schválila v loňském roce 32 nových projektů hrané tvorby. Novináře o tom dnes informoval generální ředitel ČT Petr Dvořák.

"Jedná se o filmy, seriály a minisérie, které reflektují českou společnost. Její současnost i minulost," uvedl Dvořák.

Jedním z nových projektů bude dvoudílná minisérie Dukla 61 o havárii v dole Dukla, kde v roce 1961 zahynulo 108 horníků. Režie se ujme David Ondříček. "Natáčení bude obtížné. Námět mě zaujal a rychle jsem souhlasil s tím, že to budu dělat. Teprve potom jsem si uvědomil, že ten film se až ze 40 procent bude odehrávat pod zemí a došlo mi, že jsem lehčí klaustrofobik. Tak jsem zvědavý, jak to budu zvládat," řekl ČTK Ondříček. "Raději jsem se ptal i herců, jak na tom jsou, a vím, že například Marek Taclík to zvládne," dodal.

Událostí královských místodržících vyhozených v roce 1618 z oken Pražského hradu se bude zabývat snímek Defenestrace režiséra Zdeňka Jiráského. Do období o sto let později bude situována dvoudílná Marie Terezie, k níž byl přizván hollywoodský režisér Robert Dornheim. "Dostanete-li příležitost točit dobový snímek, musíte si dát pozor, aby se z toho nestala návštěva muzea. Na druhou stranu je potřeba nepodcenit historickou věrnost, protože jinak vás publikum přestane brát vážně," podotkl.

Stěžejní prvorepublikové osobnosti se bude věnovat film Rašín režiséra Jiřího Svobody. "Uvědomili jsme si, že dosud nebyl zpracován pohled na politické dění v českých zemích před říjnem 1918. Alois Rašín je pak logickou volbou pro postavu, přes kterou na toto dění pohlížet," uvedl kreativní producent snímku Jan Maxa. Rašín byl první československý ministr financí.

Pro ČT také vzniká film podle románu Jiřího Stránského Balada o pilotovi, který v režii Jana Sebechlebského připomene návrat českých pilotů po druhé světové válce do vlasti a jejich osud v době nástupu komunismu. Události roku 2012 pak ve dvoudílném filmu Metanol zobrazí režisérka Tereza Kopáčová. "S obrovskou chutí se chystám na ten výrazně klukovský příběh boje dobra se zlem, o to dramatičtější, že se skutečně stal," uvedla Kopáčová, která pro ČT chystá také projekt s pracovním názvem Jak nepřijít o život.

Novým triptychem detektivek s kapitánem Vašátkem (Viktor Preiss) a malířem Horácem (David Matásek) se uzavře cyklus podle románů Hany Proškové.

Loňská sledovanost programů ČT byla podle Asociace televizních organizací (ATO) zhruba 31 procent diváků, kanály televize Nova sledovalo asi 29 procent diváků starších 15 let a v případě kanálů Primy to bylo zhruba 21 procent diváků.