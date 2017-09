Praha - Spojené státy dodaly starší zbraně ze střední a východní Evropy do Sýrie, i když evropským zemím zaručily, že koncovým uživatelem bude americká armáda. Část zbraní byla nakoupena i v České republice. S odkazem na veřejně dostupné dokumenty to uvedlo České centrum pro investigativní žurnalistiku, které na případu spolupracovalo s Centrem pro výzkum korupce a organizovaného zločinu (OCCRP). Americké ministerstvo obrany by takovým postupem porušilo podmínky prodeje zbraní. Vyjádření českých ministerstev zahraničí a průmyslu a amerického velvyslanectví ČTK zjišťuje.

Podle Českého centra pro investigativní žurnalistiku z veřejně dostupných dokumentů vyplývá, že americké ministerstvo obrany nakoupilo ve středoevropském regionu zastaralé útočné pušky AK-47, granátomety, minomety a další vojenskou techniku z dob Sovětského svazu za 500 milionů dolarů (10,9 miliardy korun). Zbraně následně poslalo do Sýrie na školení a vybavení rebelů, kteří bojují proti takzvanému Islámskému státu a vládě prezidenta Bašára Asada. Obchodním partnerům přitom sdělilo, že uživateli zbraní budou Američané.

Novináři prozkoumali sedm veřejných zakázek, které zadalo americké ministerstvo obrany. Týkaly se nákupu zbraní z Česka, Ukrajiny, Srbska, Bulharska, Rumunska a Gruzie za 71 milionů dolarů (1,6 miliardy korun). "Pro každý vývoz zbraní potřebuje exportér předložit sérii dokumentů, aby dostal exportní licenci," uvedlo české centrum. Licenci schvalují ministerstvo zahraničí a ministerstvo průmyslu a obchodu. Jedním z potřebných dokumentů je takzvaný certifikát koncového uživatele. Má garantovat, že se zbraně nedostanou do nepovolaných rukou, například k teroristům.

Pentagon podle Českého centra investigativní žurnalistiky v tomto dokumentu uvedl nepravdivé informace, protože tvrdil, že koncovým uživatelem zbraní bude americká armáda, a ne syrští rebelové.

České ministerstvo zahraničí ČTK sdělilo, že ČR dlouhodobě spolupracuje s USA v boji proti mezinárodnímu terorismu, připomnělo dodávky munice do Iráku či výcvik policistů a humanitární pomoc. Kromě toho také ČR podle MZV "dodává vojenský materiál deklarovaným konečným uživatelům, kterými jsou ozbrojené složky USA". Irena Valentová z tiskového oddělení MZV uvedla, že kontrolní orgány ČR v tomto ohledu vždy dodržují veškerá pravidla obchodu s vojenským materiálem, včetně nutnosti doložení certifikátu o předání zboží konečnému uživateli.

Dodala, že Česko si je "plně vědomo, že tyto zbraně mohou být určeny pro vojenské a bezpečnostní programy a operace koordinované Spojenými státy v zahraničí". "Přesto, že v řadě případů nejsou příjemci americké bezpečnostní a vojenské pomoci předem známi, MZV je průběžně informováno o obecných cílech, kterých USA v rámci těchto programů hodlají dosáhnout a je nutné jednoznačně deklarovat, že ČR tyto cíle plně a vědomě podporuje," podotkla.

České centrum pro investigativní žurnalistiku se loni podílelo na zjištění, že východoevropské země, včetně ČR, v předchozích čtyřech letech v tichosti schválily prodej zbraní za více než miliardu eur pro blízkovýchodní státy, které jsou známé tím, že je dále posílají do Sýrie.