Praha - Nově jmenovaní profesoři dnes převzali dekrety z rukou ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD). Slavnostního ceremoniálu, který se tradičně konal ve Velké aule historického Karolina, se zúčastnilo 52 z 55 nových profesorů. S účinností od 2. prosince je jmenoval prezident Miloš Zeman. Tentokrát žádného kandidáta neodmítl.

Osobně si pro jmenovací dekrety přišlo všech deset žen, které byly jmenovány. Největší zastoupení měli tradičně lékaři, mezi nimiž je například porodník z pražské porodnice u Apolináře Antonín Pařízek. Profesorem se stal také sólista opery Národního divadla Ivan Kusnjer, který působí na Akademii múzických umění v Praze. Nejvíce kandidátů navrhly Univerzita Karlova v Praze a Univerzita Palackého v Olomouci.

Ministryně školství v projevu připomněla historickou úlohu univerzit, jejichž představitelé opakovaně hájili tradici, státnost a demokratické hodnoty. Profesoři by podle ní měli být vzory nejen svou odborností, ale také svou lidskou stránkou.

Stranou by nemělo zůstávat ani jejich pedagogické působení na univerzitě. "Vždycky jde nakonec především o základní vztah mezi studentem a profesorem. Myslím, že každý student potvrdí, že to je to, o co jde na vysokoškolské půdě, mít inspirujícího profesora, mít člověka, ke kterému mohu vzhlížet nejen z hlediska oboru," řekla Valachová.

Na slavnostní ceremoniál dorazila z jednání vlády, která zatím neschválila harmonogram zavedení povinné maturity z matematiky pro odborné školy. "Viděla jsem určité spojníky a při slavnostním předávání jmenovacích dekretů profesorům v matematice a aplikované matematice jsem je i u tohoto slavnostního okamžiku stihla vyzývat, aby mně pomohli popularizovat matematiku," řekla ministryně ČTK.

Od kauzy tří nejmenovaných profesorů v květnu 2015, a to Jiřího Fajta, Ivana Ošťádala a Jana Eichlera, dostal Zeman tři seznamy kandidátů na profesorský titul, které schválila vláda. Nikoho dalšího již neodmítl. Jmenovací dekrety po dohodě se Zemanem předává ministryně školství. V minulosti tak někdy činil prezident. Valachová se chce snažit o sblížení současné hlavy státu s vysokými školami.