Praha - Exekutoři budou moci už brzy zabavovat řidičské průkazy i neplatičům výživného za jejich studující děti do 26 let věku. Poslaneckou novelu exekučního řádu dnes podepsal prezident Miloš Zeman, informoval Hrad. V současnosti mohou exekutoři pozastavit řidičský průkaz jen dlužníkům alimentů za nezletilé, tedy děti do 18 let.

Věkové omezení je podle předkladatelů z řad poslanců KSČM, ČSSD a hnutí ANO diskriminační, novela situaci podle nich narovnává. Autoři předlohy poukazují také na to, že hrozba zabavení řidičského průkazu je účinným nástrojem k úhradě dluhu na výživném.

Rozšíření možnosti pozastavování průkazů bude účinné od 15. dne potom, co předloha vyjde ve sbírce.

Zákonodárci v tomto volebním období už exekuce v několika novelách upravovali. Šlo například o vyšší ochranu majetku nezadluženého z manželů, rozšíření a zpřesnění seznamu věcí, které exekutor nesmí dlužníkům doma zabavit, a o omezení úhrad nuceným prodejem realit. Ze všech exekucí se navíc musí pořizovat obrazové záznamy. Stanovil se taky postup exekuce tak, že prodej nemovitosti má být až na posledním místě. Vyhláškou se snížily advokátní odměny při vymáhání menších opakujících se pohledávek.