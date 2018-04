Praha - Nového ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) bude vybírat nezávislá odborná komise. Navrženého kandidáta následně projednají bezpečnostní výbor Sněmovny a komise pro kontrolu GIBS. Dnes o tom rozhodla vláda. V minulosti kabinet jmenoval ředitele bez výběrového řízení. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) předpokládá, že nový ředitel se ujme funkce na počátku července.

Výběrové řízení bude podle mluvčí kabinetu Barbory Peterové vyhlášeno co nejdříve. Povede se podle zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Podle Peterové má řízení zvýšit míru transparentnosti při výběru nového šéfa GIBS.

Babiš dnes také uvedl, že odpoledne by měl dostat doporučení, koho pověřit řízením inspekce před nástupem nového ředitele. S kandidátem se také dnes sejde. Minulý týden Babiš řekl, že nabídku dostalo několik lidí, konkrétnější nebyl.

Dosavadní ředitel GIBS Michal Murín skončil ve funkci dnes. V uplynulých týdnech vedl spor s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO). Inspekce v březnu sdělila, že premiér na Murína opakovaně tlačil, aby ve vedení GIBS skončil. Na schůzkách Babiš Murínovi podle inspekce řekl, že pokud ředitelské místo opustí do konce února, obejde se to "bez skandálu". Babiš to popřel, ale následně začal Murína veřejně kritizovat a zahájil s ním kázeňské řízení. Premiér uvedl, že nemá k řediteli inspekce důvěru, zpochybnil také hospodaření GIBS.

Murín skončil kvůli vyčerpání v nemocnici. Odchod do civilu zdůvodnil slovy, že pokud by zůstal ve funkci, mohlo by to vést ke zpochybňování výsledků práce inspekce.