Premiér a staronový předseda ČSSD Bohuslav Sobotka (vzadu uprostřed) si 12. března pozval členy nového vedení strany na společný oběd do Lidového domu v Praze. ČTK/Šimánek Vít

Praha - V Praze se dnes sejde nové vedení sociální demokracie, které v pátek zvolili delegáti volebního sjezdu strany v Brně. Premiér a staronový předseda ČSSD Bohuslav Sobotka pozval členy grémia na společný oběd do Lidového domu. Předpokládá, že si jeho místopředsedové během první schůzky rozdělí kompetence. ČSSD chce na podzim znovu vyhrát sněmovní volby, byť v průzkumech citelně zaostává za hnutím ANO Andreje Babiše.

Brněnský sjezd rozhodl o tom, že Sobotka bude dál předsedou, funkci prvního místopředsedy ČSSD obhájil ministr vnitra Milan Chovanec. V nejužším vedení nejsilnější vládní strany zůstali také ministr zahraničí Lubomír Zaorálek, ministryně práce Michaela Marksová a předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Nováčkem je náměstek pražské primátorky Petr Dolínek a poslanec Jan Birke.

Dolínek by měl podle Sobotky oslovil mladé a komunikovat s komunálními politiky ČSSD. Birke už byl před sjezdem jmenován volebním manažerem a podle premiéra by měl pomoci v komunikaci s voliči. Zaorálek by se měl nadále věnovat programu, včetně volebního. Hamáček dosud měl na starosti zahraniční vztahy a mediální politiku, Marksová zase odborné komise a archiv ČSSD.