V Hradci Králové byly 1. února prezentovány výsledky soutěže o návrh nového administrativního centra Lesů ČR. Mezinárodní porota vybrala návrh architektů Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa. Sídlo by mělo sloužit i veřejnosti a školám, areál s přilehlým novým lesoparkem by měl být pro obyvatele a návštěvníky Hradce Králové vstupní branou do městských lesů, které lidem slouží hlavně k rekreaci. ČTK/Chybik+Kristof