Praha - Fotbalisté Sparty začali jarní část sezony první ligy výhrou 2:0 nad Libercem. Duel 17. kola rozhodla gólem v páté minutě zimní posila Pražanů Nicolae Stanciu střelou z 18 metrů, v nastavení tři body potvrdila z penalty další nová tvář Guélor Kanga. Letenští v tabulce poskočili na čtvrté místo právě před Slovan a o bod za třetí Slavii. Liberec prohrál teprve podruhé z posledních osmi kol a nevyšla mu tak premiéra pod novým trenérem Davidem Holoubkem.

Sparta nasadila do základní sestavy všechny tři hlavní zimní posily a zejména nejdražší hráč ligy Stanciu byl hodně vidět. Svými přesnými pasy dělal problémy obraně Liberce, navíc mu stačilo pět minut na to, aby se v české lize zapsal mezi střelce.

Průnikovým pasem za obranu našel Frýdka, jeho centr odvrátila liberecká obrana jen ke Stanciuovi a rumunský záložník tvrdou střelou bez přípravy poslal míč za záda libereckého brankáře Hladkého. Premiérovou trefu s ním přiběhl oslavit přes celé hřiště i nový gólman Sparty a krajan Nita.

Letenský celek to nakoplo, po většinu první půle dobře kombinoval a diktoval tempo hry. Ovšem obrana Severočechů byla pevná a nepouštěla domácí do vyložených šancí. Když už se Kadlec dostal do zakončení, obrana ho zablokovala.

Liberec se postupně osměloval, ale dlouho nedokázal výrazněji prověřit gólmana Nitu. Až v 75. minutě se z otočky opřel do míče Bosančič, ovšem rumunský brankář byl připravený. Hned vzápětí vyšla Liberci další akce, po Coufalově zakončení míč poskakoval po brankové čáře Sparty, ovšem Nita spolu s Frýdkem gólu zabránili. Nita se přitom lehce zranil a musel se nechat ošetřit.

Sparta už víc Liberci nedovolila. Naopak v nastavení si za obranu naběhl Lafata a po faulu Kačaraby odpískal sudí penaltu, kterou proměnil Kanga.

Hlasy po utkání:

Andrea Stramaccioni (trenér Sparty): "Byl to typický první zápas po pauze. Měli jsme velmi dobrý start, prvních 25 minut jsme hráli to, co jsme chtěli. Ale nejsem spokojený s tím, jak jsme hráli ve druhé půli. Slovan hrál dlouhé balony středem hřiště, čímž nám dělal problémy. Podle mě jsme měli menší podporu z krajů, tam jsme nebyli tak dobří jako v první půli. Nefungovala nám tam tolik spolupráce. Snažil jsme se hráčům vyslat střídáními signál, že je třeba hrát dopředu a nehlídat si jen vedení. Pro Kangu a Stanciua je to dobrý debut, ale i na nich se projevilo, že to byl jejich první zápas. Postupně začali ztrácet prostory, nevyhodnotili situace ideálně, ještě se potřebují více sehrát se spoluhráči. Jsem s nimi spokojený, ale určitě je prostor pro zlepšení. Je pro nás důležité, že hned první zápas s týmem z první pětky jsme zvládli. Víme, že náskok na druhé místo je už jen dva body. Ale ještě nás čeká dlouhá cesta a musíme zapracovat na tom, co nás dnes trápilo, abychom na Slovácku přidali další výhru."

David Holoubek (trenér Liberce): "Výsledek pro nás není dobrý, ale přijetí od diváků bylo příjemné a za to jim děkuji. První poločas jsme prospali, nevěřili jsme si. Ve druhé půli bychom si zasloužili dát gól, možná to bylo i remízové utkání. Jsem rád, jak kluci po první půli zareagovali. Strach z nich spadl dolů a nebylo kam couvnout. Druhý poločas se mi líbil a tam kluci odvedli dobrou práci. Musím se přiznat, že když v páté minutě dostanete na Spartě gól, tak mi hlavou proběhlo, aby to nebyl průšvih. Při té Coufalově šanci jsem věřil, že to bude branka. Chyběl opravdu kousek."

Sparta Praha - Slovan Liberec 2:0 (1:0)

Branky: 5. Stanciu, 90.+3 Kanga z pen. Rozhodčí: Ardeleanu - Moláček, Wilczek - Příhoda (video). ŽK: Karafiát, Bosančič (oba Liberec). Diváci: 13.811.

Sparta: Nita - Zahustel, Hovorka, Štetina, M. Frýdek - Mavuba - Ben Chaim (67. Lafata), Kanga, Stanciu (85. Kulhánek), Vatajelu (78. Plavšič) - V. Kadlec. Trenér: Stramaccioni.

Liberec: Hladký - Coufal, Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Mikula (58. Bosančič), Breite, Folprecht, Bartl (78. Voltr) - Oscar, Potočný. Trenér: Holoubek.