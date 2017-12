Ilustrační foto - Plíce silného kuřáka z dílny kontroverzního německého patologa Günthera von Hagense coby exponát výstavy Wonders of the Human Body.

Praha - Plíce letos lékaři transplantovali do začátku prosince už 42 Čechům, na nové jich čeká ještě 51. Vyplývá to z informací Koordinačního střediska transplantací. Počty těchto náročných operací každoročně rostou, za 20 let jich bylo 363. Vůbec první provedl tým profesora Pavla Pafka z pražské Fakultní nemocnice v Motole 22. prosince 1997.

V loňském roce bylo transplantací plic 42, stejného čísla letos operatéři dosáhli už na začátku prosince. Od letošního října navíc operují lékaři z Motola i pacienty ze Slovenska. Dosud transplantace slovenští pacienti podstupovali ve Vídni, tamní nemocnice ale smlouvu vypověděla. Loni tam operovali osm Slováků.

Plíce jsou velmi citlivé, protože jsou spojeny se zevním prostředím. Proto se z dárcovských orgánů může použít jen malá část. Transplantace je určena pro pacienty s dlouhodobou dechovou nedostatečností v konečném stadiu onemocnění, kdy jiná léčba už není účinná.

Operace stojí kolem 500.000 korun, potřebná péče a další péče za první rok vyjde na dva miliony korun. Nejčastěji nové plíce potřebují lidé s těžkou rozedmou plic. U mladých pacientů to bývá těžká cystická plicní fibróza, při níž se plíce zahleňují.

Transplantací se člověk nevyléčí. Musí brát doživotně léky snižující přirozenou imunitu a odmítavou reakci organismu na nový orgán. Tím však zase stoupá citlivost na infekce.

"Měsíc po transplantaci přežije 95 procent pacientů, jednoroční přežití je 85 až 88 procent, pětileté přežití kolem 60 procent," uvedl dříve přednosta 3. chirurgické kliniky 1. lékařské fakulty UK Robert Lischke.

Počty transplantací plic v jednotlivých letech:

1997 1 1998 2 1999 14 2000 7 2001 10 2002 9 2003 11 2004 7 2005 11 2006 15 2007 12 2008 20 2009 22 2010 17 2011 18 2012 20 2013 17 2014 32 2015 34 2016 42 2017 42* celkem 363

Zdroj: Koordinační středisko transplantací, ÚZIS

* do 4. 12. 2017