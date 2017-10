Praha - Mimořádný vědecký úspěch, který nám otevřel nové okno do vesmíru, tak charakterizuje přínos nejčerstvějších laureátů Nobelovy ceny za fyziku Jiří Chýla z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Rainer Weiss, Kip Thorne a Barry Barish dnes získali toto prestižní ocenění za detekci gravitačních vln ve vesmíru. Na tomto vědeckém projektu se podílelo a podílí 160 laboratoří a 1200 vědců na celém světě. Před šesti dny oznámili vědci další úspěch, řekl dnes Chýla ČTK.

Šíření gravitačních vln předpověděla Einsteinova teorie relativity, dosud pro to ale neexistoval důkaz. "Jsme zvyklí mluvit o vlnění jako o vlnění něčeho v prostoru, ale tady se vlní prostor sám," popsal Chýla, co se při šíření gravitačních vln děje. Zjednodušeně lze podle něj tento jev připodobnit k síťce z měkkého materiálu, která se při natažení v jednom směru smršťuje, v druhém směru natahuje a vzdálenost mezi body se mění.

Obdobný efekt vznikající kvůli šíření gravitačních vln jsou schopny zaznamenat tři obří laserové detektory umístěné na Zemi. Dosud byly zaznamenány čtyři vlny. O té poslední informovali vědci před šesti dny. "Je to důsledek toho, že v době před jednou až dvěma miliardami let se srazily dvě černé díry zhruba třicetkrát větší než Slunce," vysvětlil zdroj gravitačních vln Chýla. V budoucnu mají vzniknout detektory s takovou citlivostí, aby zaznamenaly i gravitační vlny menších objektů. O jejich vývoj a umístění do vesmíru usiluje i Evropská kosmická agentura.

Zaznamenání gravitačních vln je podle českého fyzika důležité i proto, že nám otvírá "nové okno do vesmíru." "Máme samozřejmě teleskopy, ale to, co vidí, jsou fotony. Svědectví o vesmíru máme tedy primárně z fotonů, částečně z neutrin, ale nyní k tomu přibyly gravitační vlny jako další posel zpráv o vzniku a vývoji vesmíru," řekl Chýla.

K trojici vědců, kteří dnes dostali Nobelovu cenu, by podle něj měl patřit ještě Ronald Drever, který stojí za použitými laserovými technologiemi. "Drever zemřel letos v březnu a Nobelova cena se bohužel neudílí in memoriam," uvedl Chýla. Na projektu detekce gravitačních vln se podílí odborníci z řady zemí, mimo jiné z Polska či Maďarska. Česko mezi nimi není.