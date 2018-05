Praha - Komiksy, které se v posledních týdnech vyšly v tuzemsku, se mimo jiné věnují slavné tanečnici Josephine Bakerové nebo hudebníkovi Nicku Caveovi. V češtině se také objevilo dvousetstránkové komiksové album Šílená ze Sacré-Coeur, za kterým stojí slavný filmař a komiksový scenárista Alejandro Jodorowsky. Komiks byl jedním z z hlavních témat květnového veletrhu Svět knihy. ČTK o tom za vydavatele informovala Radka Potměšilová.

Svůj druhý komiks Josephine Bakerová po knize Kiki v češtině na veletrhu představili francouzští autoři José-Louis Bocquet (scénář) a Catel Mullerová (kresba). Ke čtenářům se nyní dostává příběh americké tanečnice, která v Paříži okouzlila Pabla Picassa, Jeana Cocteaua, Le Corbusiera i Georgese Simenona. Ve třicátých letech se z ní stala první černošská hvězda světového věhlasu a po válce, kdy se angažovala ve francouzském odboji, se rozhodla bojovat proti rasové segregaci. Autoři sledují osudy Bakerové až do její smrti v roce 1975 a zároveň mapují dějiny první poloviny 20. století od Broadwaye po Paříž.

Německý kreslíř Reinhard Kleist, který nedávno komiksovou formou zpracoval v knize I see a darkness život Johnnyho Cashe, tentokrát do hudebního světa zamířil publikací Nick Cave, Mercy on me. Na veletrhu Svět knihy ji představil originálním způsobem, když v rámci akce Live Drawing Concert kreslil za doprovodu Argokapely hrající Caveovy písně.

Jedna z hvězd francouzského komiksu Jean Giraud tvořící pod jménem Moebius nabízí v češtině dílo Svět Edeny, které původně vzniklo jako krátký reklamní příběh pro jednu evropskou automobilku. Moebius jej pojal svérázně a v průběhu let jeho koncept rozvinul v mohutný svět planety Edena.

Francouzský kreslíř Moebius se na tuzemském knižním trhu v těchto dnech objevuje ještě jako autor výtvarné stránky knihy Šílená ze Sacré-Coeur. Scenáristou publikace o dobrodružstvích profesora filozofie na Sorbonně Alaina Mangela je známý filmař a komiksový scenárista Alejandro Jodorowsky. Devětaosmdesátiletý umělec měl být jedním z hlavních hostů na květnovém knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha. Na konec se však ze své účasti omluvil. V dopise zaslaném českým čtenářům napsal, že svou návštěvu neruší, ale odkládá.

Sál komiksů, který byl v rámci jednoho z hlavních témat otevřen na festivalu Svět knihy, měl podle pořadatelů úspěch. "Spokojenost se Sálem komiksů je velká. Je vidět, že to téma zrálo a dozrálo a že se podařilo zaujmout mladou i starší generaci," řekl ČTK ředitel veletrhu Radovan Auer.