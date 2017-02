Praha - Zuzana Růžičková, Kateřina Javůrková a sir John Eliot Gardiner se stali prvními držiteli nové ceny klasické hudby Classic Prague Awards. Ceny dnes poprvé vyhlásili v Sále Martinů budovy HAMU v Praze. Křišťálovou trofej získala cembalistka Růžičková za celoživotní přínos, hráčka na lesní roh Javůrková v kategorii talent roku a laureátem ceny za propagaci české hudby v zahraničí se stal britský dirigent sir Gardiner.

Cena má podobu křišťálové trofeje s grafikou jedné z Janáčkových partitur. Laureáty vybrala odborná porota sestavená z osobností klasické hudby. Tvoří ji houslový virtuos Václav Hudeček, sopranistka Gabriela Beňačková, skladatel Ondřej Soukup, klarinetista a pedagog Jiří Hlaváč a klavírista a pedagog Ivan Klánský

"Myslím, že se povedlo ocenit skutečně důležité osobnosti, ale i nastupující talent na scéně klasické hudby," uvedl ředitel soutěže Jiří Besser.

Za vznikem cen stojí společnost Voice of Prague spolu s bývalým ministrem kultury Besserem. Ten již osobně ve Velké Británii předal Gardinerovi cenu za propagaci české hudby v zahraničí. Sir Gardiner mimo jiné v minulosti dirigoval také Českou filharmonii. "Cena je v těch nejlepších rukou. Nejvíce jsem si to uvědomil v momentě, kdy jsem cenu siru Gardinerovi předával, jelikož on ihned poznal, že rytina na trofeji je část Janáčkovy partitury z Glagolské mše. Musím říct, že mě velmi dojalo, s jakým nadšením a pokorou ocenění přijal," podotkl Besser.

Vyhlašováním cen provázel generální ředitel České filharmonie David Mareček. Diváci se dočkali šesti hudebních vystoupení. Kromě komorního orchestru Pavla Haase se představili také klavírista Adam Skoumal, Dětský sbor Jitro pod taktovkou sbormistra Jiřího Skopala nebo Zemlinského kvarteto. Mezi vystupujícími nechyběla oceněná hráčka na lesní roh Javůrková.

Předávání cen Classic Prague Awards za letošní rok se uskuteční v lednu 2018. Kromě tří nominačních kategorií na příštím ročníku přibudou také ceny v soutěžních kategoriích za sólistický výkon, vokální výkon, orchestrální výkon, komorní výkon, crossover projekt a nahrávku roku. Do těchto kategorií může vhodného kandidáta vedle poroty nominovat kdokoliv působící v oblasti kultury, kulturních institucí či médií. Speciální cenu s názvem Klasika roku pak udělí Česká televize.

Pořádající společnost Voice of Prague vznikla na podzim roku 2013 a je majitelem společností 4S Production a.s. a RKR s.r.o. Ty provozují a jsou držiteli vysílacích licencí rádií Expres FM a Classic Praha. Více informací a podrobná pravidla cen se nacházejí na www.classicpragueawards.com.