Lenzerheide (Švýcarsko) - Petra Nováková doběhla čtrnáctá v druhé etapě Tour de Ski na 10 km klasicky v Lenzerheide a stejné místo jí patří v průběžném pořadí. Zvítězila norská lyžařka Ingvild Flugstad Östbergová a vede i celkově. Mužskou klasickou patnáctku vyhrál domácí Švýcar Dario Cologna, nejlepšímu Čechovi Martinu Jakšovi unikla o šest desetin sekundy bodovaná třicítka.

Čtyřiadvacetiletá Nováková v úvodním distančním závodu Tour ještě vylepšila sedmnácté místo ze sobotního sprintu. Pouze o jednu příčku zaostala za nejlepším výsledkem v sezoně, který zaběhla před třemi týdny v Davosu. Na Östbergovou ztratila česká jednička 1:16 minuty.

Další české lyžařky skončily v poli poražených. Karolína Grohová a Kateřina Beroušková se seřadily na 47. a 48. pozici, Kateřina Janatová byla třetí od konce dvaašedesátá.

Östbergová zvítězila s výrazným náskokem 25,7 sekundy před krajankou Heidi Wengovou a vystřídala v čele Tour švýcarskou sprinterku Laurien Van der Graaffovou. Třetí dnes byla Američanka Sadie Bjornsenová.

Jednatřicetiletý Cologna se dočkal vítězství ve Světovém poháru téměř po třech letech, naposledy vyhrál v lednu 2015 v Rybinsku. Trojnásobný vítěz Tour zdolal před domácími diváky o šest desetin Kazacha Alexeje Poltoranina. Třetí skončil další bývalý vítěz Tour Martin Johnsrud Sundby z Norska, jenž ztratil 13,1 sekundy.

Průběžné vedení udržel obhájce celkového triumfu a vítěz sobotního sprintu Sergej Usťugov z Ruska, který dojel desátý. Cologna na něj nicméně ztrácí jen 1,6 sekundy.

Jakš doběhl jednatřicátý a v průběžném pořadí je o jednu příčku níže. Aleš Razým dnes obsadil 53., Petr Knop 59. a Michal Novák 66. pozici.

Ve třetí etapě čekají běžce na Nový rok opět v Lenzerheide stíhací závody na 10 a 15 km volnou technikou.

Výsledky SP a Tour de Ski v běhu na lyžích v Lenzerheide

Muži - 15 km klasicky: 1. Cologna (Švýc.) 35:29,5, 2. Poltoranin (Kaz.) -0,6, 3. Sundby (Nor.) -13,1, 4. Bolšunov -14,0, 5. Červotkin (oba Rus.) -16,2, 6. Holund (Nor.) -21,2, 7. Niskanen (Fin.) -22,9, 8. De Fabiani (It.) -27,2, 9. Tönseth (Nor.) -32,0, 10. Usťugov (Rus.) -37,1, ...31. Jakš -1:27,0, 53. Razým -2:28,7, 59. Knop -2:43,7, 66. Novák (všichni ČR) -2:53,6.

Průběžné pořadí Tour (po 2 ze 7 závodů): 1. Usťugov 38:05,0, 2. Cologna -1,6, 3. Bolšunov -12,7, 4. Poltoranin -22,0, 5. Hakola (Fin.) -27,7, 6. Sundby -39,1, ...32. Jakš -2:00,5, 55. Razým -3:02,9, 62. Novák -3:19,3, 63. Knop -3:21,3.

Průběžné pořadí SP (po 12 z 31 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 752 b., 2. Bolšunov 470, 3. Usťugov 458, 4. Manificat (Fr.) 437, 5. Sundby 417, 6. Harvey (Kan.) 386, ...80. Jakš 12, 104. Novák 2.

Ženy - 10 km klasicky: 1. Östbergová 26:59,4, 2. Wengová (obě Nor.) -25,7, 3. Bjornsenová (USA) -42,2, 4. Niskanenová (Fin.) -48,9, 5. Haagová (Švéd.) -52,6, 6. Fesselová (Něm.) -58,2, 7. Digginsová (USA) -1:04,4, 8. Von Siebenthalová (Švýc.) -1:08,3, 9. Böhlerová (Něm.) -1:08,8, 10. Lampičová (Slovin.) -1:10,9, ...14. Nováková -1:16,0, 47. Grohová -2:42,3, 48. Beroušková -2:44,7, 62. Janatová (všechny ČR) -4:16,2.

Průběžné pořadí Tour (po 2 ze 7 závodů): 1. Östbergová 29:45,5, 2. Wengová -32,8, 3. Digginsová -1:04,9, 4. Bjornsenová -1:15,4, 5. Něprjajevová (Rus.) -1:17,3, 6. Niskanenová -1:32,0, ...14. Nováková -1:57,5, 48. Grohová -3:41,6, 50. Beroušková -3:44,9, 62. Janatová -5:17,0.

Průběžné pořadí SP (po 12 z 31 závodů): 1. Kallaová (Švéd.) 610, 2. Östbergová 590, 3. Wengová 584, 4. Björgenová 493, 5. Hagaová (obě Nor.) 480, 6. Digginsová 403, ...36. Nováková 56.