Dauhá - Českým fotbalistům k výhře 2:1 v přípravném utkáním s Islandem pomohlo i to, že severského soupeře nachytali jeho vlastní zbraní - dlouhým autovým vhazováním. Filip Novák si vzpomněl na tréninky s legendou dlouhých autů Rorym Delapem, poslal míč až do malého vápna a Tomáš Souček zařídil úvodní gól.

"Pro mě to není nic nového. Jsem na to zvyklý z Dánska, kde házíme dlouhé auty a daří se nám z toho dávat góly. Hodím to daleko, až za penaltu," řekl levý bek Midjyllandu, jenž mu před rokem dokonce zařídil speciální trénink s bývalým irským reprezentantem Rorym Delapem, který se právě na dlouhé auty specializoval a dokonce se stal držitelem Guinessova rekordu hodem dlouhým padesát metrů, což je šířka fotbalového hřiště.

"Přijel za námi se čtyřmi kamerami. Natočil mě při hodu a pak mi ukázal, jaký postoj mám mít, jak míč lépe uchopit, kterou nohu dopředu. Pomohl mi, že házím ještě dál. On takhle jezdí po světě a předává své zkušenosti. Rozhodně to není na škodu. Prý přijede ještě jednou, tak to ještě vypilujeme," popsal Novák.

Že by pro dlouhé hody využíval i salto, jako někteří hráči zejména v USA, to neplánuje. "Takový blázen ještě nejsem. Ani mě to nenapadlo, nechci si ublížit. Nepotřebuju k tomu saltíčko," dodal.

Výhry nad Islandem si cenní jako cenného skalpu, ale také ji nepřeceňuje, jelikož šlo jen o přípravný zápas. Na druhou stranu však soupeř rozhodně nic nevypustil. "Nedají nic zadarmo. Speciálně oni. Islanďané hrají vždy naplno. Jsem pomlácený, dokopaný, budu se z toho sbírat do dalšího zápasu. Doufám, že se posbírám," řekl Novák, který měl několik krvavých šrámů a hodně pomlácený byl ze srážky s brankářem Tomášem Vaclíkem z úvodu druhé půle.

"Hned jsem věděl, že je to špatné. Balon šel mezi a chtěl jsem zabránit gólu. To se povedlo, ale odnesla to noha, Vacloš i ten Islanďan. Přímo mi to šlo do kyčle. Odnesl to i kotník. Ale jsem na to zvyklý z Dánska, kde se to řeže," řekl sedmadvacetiletý rodák z Přerova.

K výhře přispěl dvěma asistencemi, protože sklepl míč i pro Jana Sýkoru. "Dvě asistence jsou hezké, ale mě potěší cokoli. Gól, asistence, i když hraju a vyhraje se. Byl jsem sice u obou gólů, ale nic to nemění na tom, že vyhrává tým," dodal.