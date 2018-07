Příbram - Fotbalisté Příbrami se vracejí do nejvyšší soutěže s cílem bavit hrou fanoušky. Trenér Josef Csaplár se chce prezentovat fotbalem, který bude budit emoce a bavit hráče, trenéry i příznivce. Věří, že to týmu přinese i výsledky podobně jako v druhé lize.

"Já neumím dělat výsledky tím, že budu kazit fotbal. My chceme hrát aktivně, jak jsme zvyklí. Téměř všude mi to přinášelo úspěchy herní, výsledkové i ekonomické. Já si neumím představit, že bych hrál jiný fotbal, já ho ani neumím a nechci hrát. Já vždycky chci, aby mě to bavilo. A ne být ve stresu a řešit geometrické tvary, jak soupeři zbourat jeho hru. Mě baví budovat a tvořit, ne bořit," řekl Csaplár na dnešním setkání s novináři před sobotním úvodním zápasem sezony s Teplicemi.

Věří, že hráči budou i v lize schopní navázat na výkony z druhé nejvyšší soutěže, kde byli s 56 góly z 30 utkání druhým nejofenzivnějším týmem soutěže po Opavě. A že budou schopni tvořit i proti papírově silnějším soupeřům. Vzorem pro něj může být generálka proti bundesligovým Brémám, ve které Příbram vyrovnala v závěru na konečných 1:1.

"Z naší strany to vypadalo až podezřele dobře, ale v poločase jsem klukům říkal, že jsme zralí na vyměnění trenek," řekl Csaplár s odkazem na přílišný respekt k soupeři. "Druhý poločas už byl z pohledu odvahy úplně jiný. Já nerozlišuji, jestli hrajeme proti AC Milán jako vítězi Ligy mistrů, nebo jestli přijedou Teplice. Ať hrajete proti komukoli, tak byste se měl prosadit vlastní hrou," dodal.

Těší ho, že se podařilo udržet v podstatě kompletní kádr, který si vybojoval postup. Z opor skončil jen obránce Tomáš Zápotočný, který ukončil kariéru a bude nově třetím Csaplárovým asistentem a zároveň trenérem mládeže. Útočník Karsten Ayong pak je na zkoušce v Sheffieldu United. Přišli naopak zkušení hráči Milan Nitrianský a Jan Rezek, který se vrací po roce v Teplicích, Michal Pecháček a z Olympie Radotín Jorgos Katidis a Ibrahim Keita.

"Chtěl jsem, aby zůstalo jádro týmu, které si postup vybojovalo. A doplnili jsme to jen na jednotlivých postech. A stále je dost času někoho přivést, kdyby bylo potřeba," sdělil Csaplár.

Výsledky ho momentálně nezajímají. "Já chci vidět u hráčů vášeň a jiskru. Hráči to pak přenášejí na diváky. Fotbal je o emocích, a když to baví hráče, baví to i trenéry a fanoušky," popisoval Csaplár.

V tomto směru dává za příklad Chorvatsko na mistrovství světa. "Já chci od hráčů vidět vášeň, a pak se uvidí, jaký to přinese výsledek. Já majiteli slíbil, že tu budu od rána do večera, že budeme hrát zajímavý fotbal, který pomůže vytvářet zajímavé hráče. To přinese přidanou hodnotu, že budeme v černých číslech. Ale jestli budeme v tabulce první, druzí nebo patnáctí, to slíbit nemohu," řekl kouč Příbrami.

Velkou radost má z toho, že se od nové sezony změní formát ligy a díky nadstavbové části přibude zápasů. "Už jsem to před roky říkal, že od 1. prosince do července odehraje hráč 14 soutěžních zápasů. A to je směšně málo. Takže vítám, že zápasy přibudou. Zda je ten systém dobře zvolený, na to teď nemám odpověď, ale jsem rád, že bude více zápasů. To je hrozně pozitivní," dodal.