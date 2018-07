Brno - Fotbalisté Opavy prohráli v domácí premiéře v brněnském azylu se Zlínem 1:2. Prvoligový nováček v zápase druhého kola hrál od 14. minuty v oslabení bez vyloučeného stopera Jaroslava Svozila. Branky "Ševců" vstřelili v přesilovce Lukáš Bartošák a Tomáš Poznar, první ligový gól Slezanů zaznamenal David Puškáč. Zatímco Opava i podruhé v sezoně prohrála, Zlín podruhé zvítězil.

Po opatrném úvodu Zlín poprvé zahrozil ve 13. minutě, kdy Traoré zblízka přestřelil branku. O minutu později Džafič unikl opavskému stoperovi Svozilovi, který jej před pokutovým územím srazil k zemi. Rozhodčí Julínek nekompromisně vytáhl červenou kartu.

"Ševci" v početní výhodě převzali iniciativu a získali územní převahu. Ve 20. minutě po Matejově centru Bartošák hlavou vstřelil úvodní gól. O minutu později Džafičova střela mířila jen do boční sítě a Traorého hlavičku k tyči brankář Šrom s námahou vyrazil.

Zlín postupně podlehl sebeuspokojení, ve vedru polevil v tempu a přepustil střed pole pohyblivějšímu a bojovněji naladěnému soupeři. Ligový nováček postupně získal územní převahu a ve 36. minutě Kuzmanovičův centr prodloužil hlavou Schaffartzik až k neobsazenému Puškáčovi, který ve skluzu posunul míč vedle brankáře Dostála do sítě.

Po změně stran Zlín opět zvýšil obrátky. V 54. minutě Jiráčkovu střelu z hranice trestného území brankář Šrom jen vyrazil před sebe a dobíhající Poznar pohodlně vrátil míč do sítě. Stejně jako v prvním poločase držela Opava vyrovnanou partii, útočné akce ale nedotáhla do úspěšné koncovky.

V závěru mohl náskok navýšit v 65. minutě Traoré, který hlavou přestřelil. Na konci se ještě Opava vypjala k náporu. Krůček k vyrovnání měl střídající Jurečka, jeho pokus stačili zlínští zadáci odvrátit. Opava tak v nejvyšší soutěži prohrála podeváté za sebou.

Hlasy po utkání:

Roman Skuhravý (trenér Opavy): "Je to pro nás smutná a zbytečná prohra. Hlavně z pohledu, jaký měl zápas průběh. Před utkáním jsme měli ze Zlína velký respekt. Hlavně z toho, jak odehrál druhý poločas a otočil výsledek proti Mladé Boleslavi. Dnes soupeř zesílil střed hřiště. Důležitým momentem utkání bylo vyloučení, po kterém jsme museli přeskupit naše řady. Džafič situaci vyřešil chytře. Rozhodčí neměl jinou šanci, než našemu stoperovi udělit červenou kartu. Ale dostali jsme se i v oslabení do zápasu a vyrovnali. Ve druhém poločase jsme taktiku změnili. Nechtěli jsme dostat gól, po zisku míče jsme se snažili rychle útočit. Bohužel soupeř naši jedinou chybu potrestal brankou. Přesto jsme měli dvě situace, kdy jsme mohli vyrovnat. Dnes nemám hráčům co vytknout. V deseti poctivě pracovali, získávali jsme ve středu pole míče. Musíme ale změnit defenzivu, dostáváme laciné branky, které hraničí i s naivitou."

Michal Bílek (trenér Zlína): "Šest bodů po dvou zápasech je pro nás dobrým vysvědčením. V úvodu jsme hráli dobře, po vyloučení soupeře jsme ale zvolnili a hráli profesorský fotbal. Najednou jsme si mysleli, že všechno přijde samo. Hráči Opavy dřeli a my měli s touto hrou problémy. Hlavně v okamžicích, kdy je potřeba situaci zklidnit a nabrat síly. Ale důležité bylo, že se nám podařilo dát druhý gól. Raději bych toto utkání hrál v Opavě, neboť fotbal se hraje kvůli atmosféře. Z tohoto pohledu mě situace mrzela, i když Opava měla v Brně hodně fanoušků."