Praha - Po předehrávce mistrovské Plzně na Dukle se o víkendu naplno rozjede nový ročník první fotbalové ligy. V sobotu jsou na programu čtyři zápasy úvodního kola a do hry zasáhnou oba nováčci. Opava zkusí překvapit na Spartě a Příbram přivítá Teplice. V neděli se odehrají dvě utkání včetně šlágru mezi dvěma pohárovými zástupci Olomoucí a vicemistrem Slavií. Kolo uzavře pondělní dohrávka Ostravy s Jabloncem.

Slavia po druhém místě z minulého ročníku vstupuje do sezony jako největší favorit na titul a hned úvodní kolo ji prověří. Olomouc obhajuje čtvrté místo a doma prohrála jediné z posledních 35 soutěžních utkání. Navíc Pražané v lize na Hané nezvítězili osmkrát po sobě.

"Začínáme s týmem, na který také čeká Evropa, v minulé sezoně hrál skvěle. Pro oba dva týmy to bude dobrý test, jak na tom jsou. Jsem raději, že budeme hrát s týmem, který chce hrát útočně, než s někým, kdo by chtěl hrát zákopovou válku," řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Olomouc má velmi těžký los, po Slavii ji čeká duel v Mladé Boleslavi a poté přivítá mistra z Plzně. "Máme dvě možnosti. Buď teď budeme brečet a říkat, jak máme strašně těžký los a že tu máme v domácím prostředí v prvních třech kolech dva nejlepší týmy minulého ročníku. Anebo se k tomu postavíme jako k faktu a budeme se s tím snažit popasovat. Myslím, že kvalitu a odhodlání na to máme. Pokud by se nám to povedlo, mohlo by se zase rozjet něco, co by bylo zajímavé," řekl kouč Sigmy Václav Jílek.

Sparta v minulé sezoně pátým místem vyrovnala nejhorší umístění v samostatné historii a cestu za nápravou se pokusí odstartovat doma proti Opavě. Letenským se nedařilo v přípravě, v níž ze sedmi zápasů jen dvakrát vyhráli.

"Věřím, že rychle zapomeneme na výsledky v přípravě a zápas se bude od první minuty do poslední vyvíjet v náš prospěch. Opava byla mým prvním trenérským angažmá, o to víc budu připravený a budu chtít vítězství. Soupeř ale potvrzoval kvalitu ve druhé lize. My budeme favority a oni nemají co ztratit," řekl sparťanský kouč Pavel Hapal.

Slezané se vracejí do nejvyšší soutěže po 13 letech, posledních sedm ligových zápasů s Letenskými prohráli. "Hrát první zápas na Spartě je sen. Moc se na to těším jako všichni. Nepojedeme tam zastrašení. Všímáme si, že Sparta dlouhodobě nemá takové výsledky, jak se od ní očekává. Něco bychom tam uhrát mohli," řekl opavský útočník David Puškáč.

Příbram se na rozdíl od Opavy vrací do ligy jen po roční odmlce. U Litavky se odehraje zajímavý souboj trenérů, kteří v minulosti reprezentovali soupeřův tým. Příbramský Josef Csaplár působil na severu Čech, teplický Daniel Šmejkal zase U Litavky.

"Celý rok jsme na postupu pracovali, tak se teď všichni těšíme, že to začne. Chceme hrát aktivně, jak jsme zvyklí. Nerozlišuji, jestli hrajeme proti AC Milán, nebo jestli přijedou Teplice. Ať hrajete proti komukoli, měl byste se prosadit vlastní hrou," uvedl Csaplár.

Slovenského trenéra Liberce Zsolta Hornyáka čeká proti Karviné premiéra v české lize, soupeřův kouč Roman Nádvorník zase prožije první soutěžní zápas na lavičce Slezanů.

Soutěžní premiéru u nového týmu si odbude také bývalý reprezentační trenér Michal Bílek na lavičce Zlína, který přivítá Mladou Boleslav. V neděli pak Bohemians 1905 budou hostit Slovácko.

Hlasy před víkendovými zápasy 1. kola první fotbalové ligy:

Slovan Liberec (6.) - MFK Karviná (14.)

Zsolt Hornyák (trenér Liberce): "Chystáme se na Karvinou stejně jako na Spartu nebo Plzeň, neděláme v tomhle směru rozdíly. Chceme vzbuzovat respekt hlavně agresivní hrou a chceme to vylepšovat. Doufám, že nás Karviná ničím nezaskočí. Potěšilo by mě, kdyby byla dobrá hra, potvrzená třemi body."

Roman Nádvorník (trenér Karviné): "Máme obrovsky těžký los na začátek, v prvních pěti kolech máme tři pohárové účastníky. Někdy to může být výhoda, já věřím, že to tak bude i pro nás. Podřídili jsme všechno tomu, abychom těžký úvod zvládli. Liberec jsem viděl v poslední přípravě, máme jasnou představu. Osmdesát procent hráčů, co tam přišli, znám velmi dobře z druhé ligy. Oni doma musí, my můžeme jet s trochu čistší hlavou."

1. FK Příbram (nováček) - FK Teplice (8.)

Josef Csaplár (trenér Příbrami): "Nálada je pozitivní. Celý rok jsme na postupu pracovali, tak se teď všichni těšíme, že to začne. Chceme hrát aktivně, jak jsme zvyklí. Chci vidět od hráčů vášeň a jiskru. Hráči to pak přenášejí na diváky. To chci vidět na prvním místě. Fotbal je o emocích. Když to baví hráče, baví to i trenéry a fanoušky. Já nerozlišuji, jestli hrajeme proti AC Milán jako vítězi Ligy mistrů, nebo jestli přijedou Teplice. Ať hrajete proti komukoli, tak byste se měl prosadit vlastní hrou, svým myšlením. Mě baví budovat a tvořit, ne bořit. A s tím chceme jít do ligy."

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Příbram spolu s Opavou postoupila do ligy, některá utkání v druhé lize jsem viděl a musím říct, že oba týmy postoupily zaslouženě. Byly to herně nejlepší týmy. Čeká nás nesmírně těžký vstup do nové sezony, natož ještě u nováčka. Věřím ale, že se dobře připravíme a dobře odstartujeme."

Admir Ljevakovič (kapitán Teplic): "Příbram je takový starý nováček, má spoustu zkušeností s ligou. Nebude to nic lehkého. Hlavně abychom do ligy vstoupili co nejlépe a odrazili se k dobrým výsledkům. Chceme, aby sezona byla lepší než ta minulá. Sami cítíme, co se stalo na jaře. Teď je prioritou dobrý start, pak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál."

Fastav Zlín (10.) - FK Mladá Boleslav (9.)

Michal Bílek (trenér Zlína): "V přípravě se nám dařilo, neprohráli jsme žádné utkání. Výsledky ale nepřeceňujeme, v naší hře jsou stále rezervy. Pracujeme na jejich odstranění. Nesmírně důležitý bude start do ligy, naše očekávání jsou velká. Zatím nemám zcela jasno o všech místech v sestavě. Mám ale z čeho vybírat. Naskočit do zápasu bude připraven i Poznar, který měsíc trénoval pouze s juniorkou Plzně. Fyzicky i herně je na tom ale dobře."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Budujeme tu nové mužstvo a vydařená příprava bude pro kluky povzbuzením sebevědomí. Na startu sezony je o soupeři vždy méně informací. Zlín má nového trenéra, určitě změnili rozestavení na tři obránce, na to se musíme připravit. Možná to bude zajímavější z toho pohledu, že zápasy v prvním kole ještě nebudou tak svázané taktikou, protože nejsme ještě tak přečtení."

Marek Matějovský (záložník M. Boleslavi): "Myslím, že kdo chytne začátek, takové tři čtyři zápasy, a udělá co nejvíc bodů, tak ho to povzbudí. Skvělým příkladem je Olomouc z minulé sezony. Tak bychom to nějak letos chtěli chytit my a ve Zlíně uspět."

Sparta Praha (5.) - SFC Opava (nováček)

Pavel Hapal (trenér Sparty): "Věřím, že rychle zapomene na výsledky v přípravě a zápas se bude od první minuty do poslední vyvíjet v nás prospěch. Chceme ukázat, že tohle mužstvo na to má. Opava byla moje první trenérské angažmá a mám k tomuto klubu vztah. O to víc budu připravený a budu chtít vítězství. Soupeře ale samozřejmě respektuji, mají svou kvalitu, kterou potvrzovali ve druhé lize. My budeme favority a oni nemají co ztratit, takže z tohoto pohledu se musíme koncentrovat o to víc."

Roman Skuhravý (trenér Opavy): "Na začátek sezony a první zápas obzvlášť se ohromně těšíme. Bude to samozřejmě úplně jiný zápas než příprava. Jiná atmosféra, stadion, hřiště, my budeme v pozici outsidera. Sparta je favoritem utkání. Ale odhodlání je obrovské, celé mužstvo je natěšeno a jedeme na Letnou s cílem překvapit a zabojovat o dobrý výsledek."

David Puškáč (útočník Opavy): "Hrát první zápas na Spartě je sen. Moc se na to těším, ostatně jako všichni. Nepojedeme tam zastrašení. Odevzdáme sto procent a věřím, že uhrajeme dobrý výsledek. Všímáme si, že Sparta dlouhodobě nemá takové výsledky, jak se od ní očekává. Nejsou neporazitelní. Něco bychom tam uhrát mohli. Sparta je ale pořád Sparta a my jsme Opava. Jedeme tam s pokorou. Můžeme jen překvapit, ale nesedneme si z toho úplně na zadek."

Bohemians Praha 1905 (7.) - 1. FC Slovácko (12.)

Martin Hašek st. (trenér Bohemians): "Oba týmy se v mnoha aspektech podobají. Očekávám vyrovnaný duel s náročným běhavým fotbalem. Hráči od nás i ze Slovácka jsou šikovní a živí. Nedokážu ovšem odhadnout, kdo bude mít navrch. Doufám ovšem, že budeme lepší my a po zápase se budeme moci radovat. Když u nás hráli na podzim, tak se mi zdálo, že nás přetlačili silou. My jsme se snažili tlačit, ale oni měli nepříjemné rychlé protiútoky. Nakonec jsme skórovali a vyhráli jsme zápas, který jsme po průběhu měli prohrát."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Máme za sebou kvalitní přípravu. Pokud dodržíme systém, organizaci hry a nebude nám chybět bojovnost se sebevědomím, tak nemám obavy. Chceme se prezentovat stejnou hrou jako v jarní části minulého ročníku. Stále nás trápí pouze střelecká produktivita. Pracujeme na jejím zlepšení, které snad přijde s prvním zápasem, na Bohemians bychom chtěli uspět a bodovat."

Sigma Olomouc (4.) - Slavia Praha (2.)

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Los je fakt, to nikdo neovlivní. Máme dvě možnosti. Buď teď budeme brečet a říkat, jak máme strašně těžký los a že tu máme v domácím prostředí v prvních třech kolech dva nejlepší týmy minulého ročníku. Anebo se k tomu postavíme jako k faktu, který je, a budeme se s tím snažit popasovat. Myslím, že kvalitu a odhodlání na to máme. Naopak pokud by se nám to povedlo, mohlo by se zase rozjet něco, co by bylo zajímavé."

Jindřich Trpišovský (trenér Slavie): "Příprava byla dlouhá, takže se už všichni těšíme na to, kvůli čemu vše děláme. Začínáme s týmem, na který také čeká Evropa, v minulé sezoně hrál skvěle. Hned na úvod těžký zápas, pro oba dva týmy to bude dobrý test, jak na tom jsou. V Olomouci je skvělé prostředí, výborný trenér a dobré mužstvo, které chce hrát fotbal. Jsem raději, že budeme hrát s týmem, který chce hrát útočně a kombinačně, než s někým, kdo by chtěl hrát zákopovou válku."