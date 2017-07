Mladá Boleslav - Fotbalisté Sigmy Olomouc hned po návratu do nejvyšší soutěže překvapili výhrou 2:1 na hřišti pohárového účastníka Mladé Boleslavi. Dvěma góly v první půli se o to zasloužil Šimon Falta, Středočeši snížili až v závěru trefou nové ruské posily Nikolaje Komličenka. Boleslav tak nenavázala na tři výhry z předkol Evropské ligy a nenaladila se na odvetu 3. předkola v Albánii proti Skënderbeu Korcë. Sigma naopak ukončila sérii devíti ligových zápasů bez venkovní výhry.

Trenér Boleslavi Dušan Uhrin mladší se rozhodl příliš nezasahovat do sestavy, ze které pošetřil jen Přikryla, a do základu nasadil hrdinu prvního duelu se Skënderbeu Jánoše. Jenže zatímco v obou domácích zápasech předkol se Shamrockem i Skënderbeu předváděli Boleslavští v prvních poločasech velmi dobrý výkon, tentokráte zůstávali za očekáváním.

Nedařila se jim kombinace, v dusném počasí chyběl i větší pohyb a Olomouc se tak poměrně snadno bránila. Domácí hrozili spíše jen ze standardních situací a střel z dálky v podání Mareše, který ale mířil jen do středu branky či vedle.

Ve 37. minutě pak přišla velká domácí chyba. Po dlouhém olomouckém nákopu stoper Čmovš netrefil míč a v pádu navíc podrazil vlastního spoluhráče. Olomoucký křídelník Falta se tak ocitl zcela sám ve vápně a z velkého úhlu prostřelil brankáře Diviše.

Boleslav se snažila zvednout, ale před poločasem dostala další zásah do sebevědomí. Plšek vyhrál souboj, následně kolmicí připravil další šanci Faltovi a ten opět v koncovce nezaváhal.

Do druhé půle udělal domácí kouč Uhrin ofenzivní změnu a do hry poslal místo defenzivního záložníka Rady novou útočnou posilu Komličenka. Oživení to přineslo, ale domácí se trápili se zakončením. Chramostu dvakrát vychytal brankář Buchta a po hezké individuální akci zamířil Chramosta do třetice jen vedle. Po Matějovského centru zas pálil zcela volný Mareš z voleje nad branku.

Sigma se zatáhla do bloku na vlastní polovině a Boleslavi v poslední půlhodině chybělo více nápadů a pohybu, aby se přes něj dostávala. V závěru si alespoň vytvořila sérii standardek a po jednom z rohů se prosadil Komličenko, i když hosté neúspěšně reklamovali faul na brankáře. V posledních vteřinách mohl ještě srovnat Chramosta, jeho střelu ale již za překonaným gólmanem vykopl jeden z obránců.

FK Mladá Boleslav - Sigma Olomouc 1:2 (0:2)

Branky: 86. Komličenko - 37. a 45.+2 Falta. Rozhodčí: Zelinka - Pelikán, Pospíšil. ŽK: Fabián, Jánoš, Matějovský - Chorý, Radakovič, Houska, Manzia. Diváci: 3577.

M. Boleslav: Diviš - Fabián, Da Silva, Čmovš, Fleišman - Rada (46. Komličenko) - Jánoš (77. Ljovin), Matějovský, Mareš, Chramosta - Mebrahtu (65. Magera). Trenér: Uhrin ml.

Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček (64. Moulis), Houska (90. Texl), Plšek (82. Manzia), Falta - Chorý. Trenér: Jílek.