Mladá Boleslav - Fotbalisté Sigmy Olomouc hned po návratu do nejvyšší soutěže překvapili výhrou 2:1 na hřišti pohárového účastníka Mladé Boleslavi. Dvěma góly v první půli se o to zasloužil Šimon Falta, Středočeši snížili až v závěru trefou nové ruské posily Nikolaje Komličenka. Boleslav tak nenavázala na tři výhry z předkol Evropské ligy a nenaladila se na odvetu 3. předkola v Albánii proti Skënderbeu Korcë. Sigma naopak ukončila sérii devíti ligových zápasů bez venkovní výhry.

Trenér Boleslavi Dušan Uhrin mladší se rozhodl příliš nezasahovat do sestavy, ze které pošetřil jen Přikryla, a do základu nasadil hrdinu prvního duelu se Skënderbeu Jánoše. Jenže zatímco v obou domácích zápasech předkol se Shamrockem i Skënderbeu předváděli Boleslavští v prvních poločasech velmi dobrý výkon, tentokráte zůstávali za očekáváním.

Nedařila se jim kombinace, v dusném počasí chyběl i větší pohyb a Olomouc se tak poměrně snadno bránila. Domácí hrozili spíše jen ze standardních situací a střel z dálky v podání Mareše, který ale mířil jen do středu branky či vedle.

Ve 37. minutě pak přišla velká domácí chyba. Po dlouhém olomouckém nákopu stoper Čmovš netrefil míč a v pádu navíc podrazil vlastního spoluhráče. Olomoucký křídelník Falta se tak ocitl zcela sám ve vápně a z velkého úhlu prostřelil brankáře Diviše.

Boleslav se snažila zvednout, ale před poločasem dostala další zásah do sebevědomí. Plšek vyhrál souboj, následně kolmicí připravil další šanci Faltovi a ten opět v koncovce nezaváhal.

Do druhé půle udělal domácí kouč Uhrin ofenzivní změnu a do hry poslal místo defenzivního záložníka Rady novou útočnou posilu Komličenka. Oživení to přineslo, ale domácí se trápili se zakončením. Chramostu dvakrát vychytal brankář Buchta a po hezké individuální akci zamířil Chramosta do třetice jen vedle. Po Matějovského centru zas pálil zcela volný Mareš z voleje nad branku.

Sigma se zatáhla do bloku na vlastní polovině a Boleslavi v poslední půlhodině chybělo více nápadů a pohybu, aby se přes něj dostávala. V závěru si alespoň vytvořila sérii standardek a po jednom z rohů se prosadil Komličenko, i když hosté neúspěšně reklamovali faul na brankáře. V posledních vteřinách mohl ještě srovnat Chramosta, jeho střelu ale již za překonaným gólmanem vykopl jeden z obránců.

Hlasy po utkání:

Dušan Uhrin mladší (generální sportovní manažer M. Boleslavi): "Rozhodla první půle, kdy jsme udělali katastrofální chyby v obraně a zbytečně jsme inkasovali. Věděli jsme, co bude soupeř hrát, ale chybělo nám to více rozběhat. To se povedlo až ve druhé půli. Kdybychom proměnili šance, co jsme měli, tak se stejně radujeme z výhry. Ale bohužel se to nepovedlo a ty dvě obrovské chyby vzadu nás stály body. Přemýšlel jsem, jestli sestavu více nepromíchat, ale věřil jsem, že to půjde. Počasí bylo pro oba týmy stejné, hráli jsme po třech dnech a vydrželi jsme běhat až do konce, takže v tom bych problém neviděl. Spíše v těch hrubkách a to, že neproměníme šance. Pevně věřím, že nás to neovlivní. Musíme se soustředit na to, abychom postoupili přes Skënderbeu. Sled utkání je takový, že ani nemáme čas něco natrénovat. Budeme se soustředit hlavně na dobrou regeneraci a budeme se snažit připravit na zápas v Albánii, kde bude asi 40 stupňů Celsia."

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Úroveň utkání nebyla vysoká, mělo na to vliv dusno, což na pohyb hráčů nebylo jednoduché. První poločas byl podle našich představ, chtěli jsme hrát na míči, být aktivní a vsázet na rychlý přechod do útoku, protože jejich stopeři nejsou rychlostně vybavení. To se povedlo při dohrávání gólových situací. Rozhodl gól těsně před poločasem, který nám obrovsky pomohl. Druhý poločas už nebyl podle našich představ. Byli jsme pasivní, přenechali jsme soupeři hru a docházely nám síly. Byl tam i nováčkovský strach o výsledek. Tam máme rezervy. Jak je to důležitá výhra, ukážou další zápasy. Tři body z Boleslavi je pro nás fantastický vstup, ale zas od nás bude očekávání, abychom na to navázali. Pro motivaci a sebevědomí hráčů je to ale perfektní a teď bude na nás, abychom z toho těžili. Falta dlouhodobě výkonnost má, ale dlouho mu chyběla efektivita, pracovalo se na tom, aby se více tlačil do koncovky, protože potenciál má obrovský a dnes to ukázal. V těch dvou situacích se zachoval zkušeně."

FK Mladá Boleslav - Sigma Olomouc 1:2 (0:2)

Branky: 86. Komličenko - 37. a 45.+2 Falta. Rozhodčí: Zelinka - Pelikán, Pospíšil. ŽK: Fabián, Jánoš, Matějovský - Chorý, Radakovič, Houska, Manzia. Diváci: 3577.

M. Boleslav: Diviš - Fabián, Da Silva, Čmovš, Fleišman - Rada (46. Komličenko) - Jánoš (77. Ljovin), Matějovský, Mareš, Chramosta - Mebrahtu (65. Magera). Trenér: Uhrin ml.

Olomouc: Buchta - Sladký, Radakovič, Jemelka, Vepřek - Kalvach - Zahradníček (64. Moulis), Houska (90. Texl), Plšek (82. Manzia), Falta - Chorý. Trenér: Jílek.