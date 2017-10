Chicago - Skvělý vstup do NHL zažívá český obránce Jan Rutta v dresu Chicaga. Při čtvrteční kanonádě proti vítězi Stanleyova poháru z posledních dvou let Pittsburghu 10:1 si sedmadvacetiletý odchovanec Písku připsal bod za asistenci, v sobotu pomohl k výhře nad Columbusem 5:1 premiérovou brankou. Se sedmi kladnými body dokonce vede statistiku plus/minus celé soutěže.

Rutta přiznal, že mu forma Blackhawks hodně ulehčila vstup do nejlepší ligy světa, kam se v létě přesunul z extraligového Chomutova. "Bylo to skvělé, hlavně co se týče sebevědomí. Při prvním zápase v NHL jsem byl trošku nervózní a takový vývoj mi určitě hodně pomohl," řekl Rutta v rozhovoru se spolupracovníkem ČTK.

"Máme skvělé útočníky, oni vepředu vždycky něco vymyslí. Nám to vzadu stačí vždycky nějak uplácat. Zatím to jde super a chce to pořád pracovat, aby to takhle vydrželo co nejdéle," doplnil ke skvělému startu Chicaga, které od roku 2010 třikrát získalo Stanley Cup (2010, 2013 a 2015).

Při premiéře Rutta strávil na ledě 20 minut a 45 sekund, z toho více než dvě minuty při přesilových hrách. Zaznamenal čtyři kladné body a asistoval v polovině utkání u branky Slováka Richarda Pánika na 7:1. Proti Columbusu byl na ledě 19 minut a 13 vteřin a pro změnu hrál téměř minut a půl v oslabení. Ve 33. minutě zařídil vedení Blackhawks 4:1.

Útočník Patrick Kane zaměstnal v rohu protihráče a krásně bekhendem uvolnil Ruttu, který si najel na pravý kruh. Český bek si puk zpracoval a poslal jej přesně nad beton a pod vyrážečku brankáře Joonase Korpisala.

"Viděl jsem tam místo, kam si můžu najet. Patrick Kane předvedl zase další neuvěřitelnou nahrávku a měl jsem štěstí, že to tam propadlo do brány," líčil první trefu v NHL Rutta, který v červnu podepsal s Blackhawks jako nedraftovaný volný hráč roční smlouvu.

Na zahraniční angažmá se vydal poprvé v kariéře poté, co k v květnu v Paříži debutoval na mistrovství světa. Po skvělém vstupu do NHL zůstává nohama na zemi. "Je to určitě super, ale je to pořád jen druhý zápas. Budu pracovat pořád stejně," řekl zadák, který má v prvním týmu Chicaga jistý základní plat 925.000 dolarů a na bonusech se může vydělat další 425.000 dolarů. V případě pobytu na farmě by jeho příjem klesl na 70.000 dolarů.

V Chicagu oproti extraligovému působení v Chomutově Ruttu zaujal velký zájem fanoušků. V United Center si vychutnává s novými spoluhráči podporu více než 21 tisíc příznivců. "Jsou jich tady mraky a jsou úžasní. Je to skvělé zvlášť tady v Chicagu, kde jsou fanoušci opravdu hlasití, takže zápas doma je úžasný," podotkl Rutta.

Do boje o NHL šel s čistou hlavou, a proto nebere jako překvapení, že mu všechno hned klaplo. "Já jsem nad tím nějak moc nepřemýšlel. Přišel jsem sem s tím, že budu dělat to nejlepší, co umím, a zatím se to vyvíjí takhle. Jsem za to samozřejmě strašně rád a budu makat, aby to tak zůstalo," usmíval se bek, který v extralize za Chomutov sehrál 176 zápasů a připsal si 82 bodů za 24 branek a 58 asistencí.

Pochvaluje si, jak ho jako nováčka přijal celý tým v čele s hvězdami Kanem či Jonathanem Toewsem. Nervózní ve společnosti velkých hvězd ani na začátku nebyl. "Ti kluci jsou úžasní. Vzali mě mezi sebe, tak nějak nad tím moc nepřemýšlím a hraju prostě hokej," podotkl Rutta.

Je rád, že má v týmu krajana Michala Kempného i Slováka Pánika. "Určitě je příjemné, když můžu použít svůj rodný jazyk. Ale všichni kluci tady jsou na mě super, takže mi nevadí se bavit ani s nimi," uvedl Rutta. Dlouhodobě na marodce má Chicago také zkušeného beka Michala Rozsívala a na farmě v Rockfordu bojuje o šanci útočník David Kämpf, kterého Blackhawks zlákali do zámoří stejně jako Ruttu z Chomutova.

V sestavě se Rutta zabydlel a brzy tak bude činit i ve svém bytě. "Příští týden bych se měl konečně stěhovat do vlastního, takže se těším," uvedl. Rodina ho zatím sleduje na dálku. "Možná se přijede kouknout taťka," dodal Rutta.