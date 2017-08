Praha - V českých firmách se stále častěji zabydlují nové výrazy přejaté z angličtiny. Draft, call, zmanagovat, skrečnout či nabriefovat jsou slova, bez nichž se v práci nyní někteří zaměstnanci už neobejdou. Personálně-poradenská společnost McROY proto připravila slovníček nových anglicismů a anglických výrazů používaných v pracovní češtině.

"Někdy jejich přílišné používání působí až úsměvně, přesto se už především v kancelářích pevně zakotvily. Je to i tím, že někdy mají přesnější význam než česká slova," uvedl výkonný ředitel McROY pro střední a východní Evropu Tomáš Surka.

Board: Označení pro představenstvo či vedení společnosti. Výrazem board se míní také zasedání představenstva. Management si tak například vyměňuje informace "ze včerejšího boardu".

Budget: Rozpočet. Budget patří k výrazům, které lze lehce nahradit českým slovem. Je však kratší a jeho používání působí více mezinárodně.

Call: Telefonický hovor. "Budu mít důležitý call, teď nemůžu," lze často vyslechnout mezi pracovníky.

CV, Curriculum Vitae: Životopis. Zkratka či celý výraz mají původ v latině, čeština si s tím poradila po svém: "Pošlete mi sívíčko a uvidíme," slýchávají dnes už pravidelně zájemci o práci.

Check: Ověřit. Ve slovníku českých manažerů se toto slovo zabydlelo patrně kvůli své jednoduchosti. Často říkají: "Čekni to, jestli je to ok."

Deal: Obchod, kšeft, ale také nabídka. Když zazní věta "Udělali jsme super deal," znamená to, že firma uzavřela výhodný obchod.

Draft: Pracovní verze dokumentu. "Nadraftuj to a pošli to ostatním," slýchávají pokyn pracovníci v kancelářích. Dokument poté prochází připomínkami a jeho obsah se postupně mění až k finální verzi.

Dropnout: Zastavit, ukončit. Používá se ve významu ukončení nějaké obchodní snahy, aktivity.

Feeling: Pocit. Když se šéf podřízeného zeptá na jeho feeling, znamená to, že chce znát jeho pocity například z klienta, dodavatele. Ptá se na jeho názor.

Focus: Zaměřit, koncentrovat se na vytyčený cíl.

Forecast: Předpověď, například ve smyslu odhadu týdenních či měsíčních prodejů.

Launch: Uvedení nového produktu nebo nové verze na trh.

Nabriefovat: Seznámení s důležitými informacemi pro určitý úkon. Když si kolegové předávají informace, stále častěji používají věty typu: "Před schůzkou tě pořádně nabriefuju."

Pipeline nebo pajplajna: Časový plán nějakého procesu nebo očekávaných tržeb.

Skrečovat: Přerušení aktivit, ukončení nabídky. Výraz se používá ve sportovním prostředí, rozšířil se také do světa byznysu.

Workflow: Nastavený proces. Jde o systém, který firma používá pro vykonání určité aktivity. "Máte špatně nastavené workflow," je možné někdy slyšet jako připomínku zdlouhavého nebo jinak špatně nastaveného procesu.

Zmanagovat: Zařídit s pozitivním výsledkem. Čeština používá také slangový výraz ošéfovat.

Zprocesovat: Odstartovat proces a přivést nějakou záležitost úspěšně až do cíle.