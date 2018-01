Praha - Nová sestava skupiny Chinaski bude mít koncertní premiéru 22. března v Kofola Music Clubu v Krnově na úvod jarního klubové turné s názvem Není nám do pláče. Základní skladatelskou dvojici, zpěváka Michala Malátného a kytaristu Františka Táborského, doplní bubeník Lukáš Pavlík, slovenský baskytarista Tomi Okres a klávesista Jan Steinsdörfer. Poslední koncert v předchozí sestavě Chinaski odehráli loni 18. prosince v brněnském Sonocentru jako benefiční. ČTK o tom za kapelu informoval Roman Helcl.

"Na koncerty se moc těšíme. Noví spoluhráči jsou hudebníci, se kterými jsme si v průběhu posledních let padli do oka a do ucha. A protože to bereme jako začátek naší další etapy, začneme turné na jaře v klubech, stejně jako to bylo v době našich začátků," uvedl Malátný.

Klubové turné dále dorazí postupně do Sušice, Karlových Varů, Plzně, Prostějova, Herálce a skončí 4. května v Jičíně. Vzhledem k tomu, že už jsou některé zastávky beznadějně vyprodané, se předpokládá, že kapela bude další vystoupení přidávat.

V sestavě Chinaski po Novém roce chybí trumpetista Petr Kužvart, saxofonista Štěpán Škoch, baskytarista Ondřej Škoch a bubeník Ota Petřina. Podle vyjádření zbylých dvou členů ztratila skupina "vnitřní chemii" a "zacyklila se".

Bubeník nové sestavy Pavlík dosud koncertoval s Čechomorem, Ewou Farnou nebo Kamilem Střihavkou. Baskytarista Okres, rodák z Košic, hrál po boku Lukáše Adamce, Richarda Müllera, IMT Smile a Katky Knechtové. Klávesistu a dlouholetého kapelníka Ewy Farne Steinsdörfera už fanoušci Chinaski znají z podzimních halových koncertů, kde se představil v roli hostujícího hudebníka.

Chinaski se v nové sestavě zúčastní také velkých českých festivalů. V dubnu startují na Ústeckém Majálesu, poté bude následovat Votvírák, Holešovská regata, Polanka Fest, Okoř, Pekelný ostrov či Vysočina fest. Kromě toho kapela pro fanoušky naplánovala nové festivaly Přehrady Fest, které se uskuteční 20. až 21. července na Slapech a 3. až 4. srpna na Vranově. Zároveň Chinaski vystoupí na osmi zastávkách festivalového turné Létofest.

Malátný je od roku 2008, kdy tragicky zemřel bubeník Pavel Grohman, jediným zakládajícím členem v sestavě Chinaski. Táborský se stal sólovým kytaristou v roce 1996.