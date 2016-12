Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova zvítězili v 30. kole extraligy doma nad Chomutovem 3:2 v prodloužení a vyhráli doma třináctý z posledních čtrnácti zápasů. V čase 61:44 rozhodl obránce Karel Pilař, čerstvá posila Vervy. Piráti i přes porážku popáté za sebou bodovali.

"Je to super start, ale nic to neznamená. Uvidíme, jak to půjde dál. Franta Lukeš to nějak chytil zázračně na modré, dal mi to a já měl čas, tak jsem vypálil a trefil jsem to. Teď si to můžu chvilku užívat, ale další zápas musím zase makat naplno. Hlavně, že jsme vyhráli. Je jen škoda, že to nebylo za tři body," řekl po utkání Pilař, který si připsal i asistenci.

Litvínov do sestavy vedle Pilaře, který začal sezonu v korejském Anyangu v Asijské lize a Severočeši práva na něj získali z Hradce Králové, zařadil do sestavy i dvě nové akvizice v útoku na střídavý start z první ligy. Radka Veselého si zapůjčil z Mostu a Jakuba Strnada z Kladna.

První šanci podkrušnohorského derby si připsal hostující Šťovíček, ale domácí Janus zasáhl. Poradil si i s možnostmi Růžičky, Vondrky a Poletína. Poté přišla ojedinělá šance Litvínova, ale Trávníčkův pokus nebyl pro Laca hrozbou. V závěru první třetiny nezištně našel Růžička Kämpfa, ten ale zblízka vysoko přestřelil.

V 24. minutě prověřil Laca střelou z levého křídla Hübl. Na druhé straně se opět ukázal aktivní Poletín, jehož přízemní střela skončila na tyčce. V další šanci Poletín nedokázal bekhendem trefit odkrytou branku. V polovině utkání se radovali domácí, když Viktor Hübl pohotově dorazil puk po Pilařově střele za bezmocného Laca.

V 32. minutě mohl vyrovnat Rutta, z otočky trefil pouze Janusovu lapačku. Vyrovnání přišlo o tři minuty později. Vondrka vypálil z pravého křídla, puk se odrazil od hráčů v brankovišti a skončil za bezmocným Janusem.

V opatrné třetí třetině vrátil v 52. minutě domácím vedení obránce Pavelka, který překonal Laca ránou od pravého mantinelu. "Klasický brambor. Letělo to na branku asi půl hodiny. Už když jsem dostal puk, tak skákal, tak jsem si řekl, že to zkusím. Nevím, jestli to ještě neskočilo před brankářem. Nebyla to povedená střela," smál se Tomáš Pavelka.

Piráti ale dokázali při power play vyrovnat, když se sedm sekund před koncem třetí třetiny prosadit tečí Ruttovy střely Kämpf, který mohl rozhodnout i v nastavení, ale Janus zasáhl. Při Ruttově vyloučení rozuzlil zápas ránou od modré čáry Pilař.

"Jeden bod sedm vteřin před koncem je dobrý. Jsme rádi, že jsme vyrovnali, už kvůli divákům. Chtěli bychom bodů více, ale aspoň máme ten jeden," prohlásil bek Jan Rutta.

Hlasy trenérů po utkání:

Radim Rulík (Litvínov): "Bylo to vyrovnané utkání. Je škoda, že jsme sedm vteřin před koncem inkasovali, ale podepsalo se na tom, že naši obránci nestihli vystřídat a poté jsme dostali gól. Držel nás celé utkání brankář Janus. První třetina nám nevyšla, ale od druhé jsme se zlepšili. Jsme rádi, že jsme v prodloužení dali branku a bereme bod navíc."

Petr Martínek (Chomutov): "Diváci viděli vynikající hokej nahoru dolů. Oba brankáři předvedli výborné zákroky, chytali celé utkání výborně. Remíza je asi spravedlivá pro oba týmy. V prodloužení jsme měli stoprocentní šanci, ale nedali jsme ji a na druhé straně přišel faul, který domácí dokázali potrestat. Jsme rádi, že jsme dokázali na konci vyrovnat a nějak jsme to tam doplácali."

HC Verva Litvínov - Piráti Chomutov 3:2 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 30. V. Hübl, 52. T. Pavelka (K. Pilař, Jurčík), 62. K. Pilař (Lukeš) - 35. Vondrka (Tomica, Rutta), 60. Kämpf (Rutta, V. Růžička ml.). Rozhodčí: Hribik, Pavlovič - J. Svoboda, Lhotský. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:0. Diváci: 5670.

Sestavy:

Litvínov: Janus - Gula, Kubát, T. Pavelka, Sörvik, F. Pavlík, Z. Sklenička, K. Pilař - Gerhát, V. Hübl, Lukeš - M. Hanzl, R. Hanzl, Strnad - M. Hořava, Šimeček, Trávníček - R. Veselý, Válek, Jurčík. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.

Chomutov: J. Laco - Flemming, Dlapa, Valach, Skinner, Rutta, J. Mrázek - Vondrka, Huml, Tomica - V. Růžička ml., Kämpf, Sklenář - Koblasa, Raška, Poletín - Skokan, Šťovíček, Slavíček. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.