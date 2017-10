Praha - Stanici metra B Jinonice spojuje s nově vznikající čtvrti v bývalé Waltrovce nová lávka pro pěší. Rovněž vzniklo náměstí a odhaleny byly dnes i tři sochy výtvarníka Davida Černého. V areálu bývalé Waltrovky vzniká nová čtvrť, kde budou kanceláře i byty.

Lávka má oranžový povrch a její součástí je sjezd pro cyklisty a kočárky, který ale není rovný, nýbrž mírně lámaný. Kromě lávky město investovalo v lokalitě Waltrovky rovněž do komunikací nebo kruhových objezdů. Celkem zde město v posledních čtyřech letech investovalo podle náměstka primátorky Petra Dolínka (ČSSD) přes 250 milionů korun.

Náměstí má rozlohu 5000 metrů čtverečních. Z jedné strany jej ohraničují budova Mechaniky, historická budova Walter a vstup na lávku k metru. Z druhé potom administrativní budova Aviatica. Vysazeno bylo 27 stromů, cyklisté si tu mohou přivázat kola k některému z 39 stojanů a rovněž je tu 25 laviček s USB připojením pro dobíjení mobilních telefonů. V budoucnu tu má fungovat připojení k internetu prostřednictvím wi-fi.

Na náměstí byly dnes odhaleny tři sochy od Davida Černého s názvem Pegasové. Ti jsou napůl koňmi a napůl motory, kdy motory nahrazují přední část trupu koně a jeho hlavu. Dílo navazuje na to, že ve Waltrovce byly v minulosti vyráběny letecké motory. Všechny sochy jsou mechanické a otáčejí se jim vrtule.

Do renovované historické budovy Walter by se měli již v prosinci nastěhovat zdravotnická zařízení, konkrétně Canadien Medical Care a Centrum pohybové medicíny fyzioterapeuta Pavla Koláře. Rovněž v prosinci se nastěhuje do budovy Mechanica obchod s potravinami nebo drogerie a na jaře restaurace. Do nové čtvrti se již nastěhovaly mimo jiné pošta, drogerie nebo kadeřnický salon.

Brownfield Waltrovky, bývalé továrny na letecké motory, koupila společnost Penta od irské developerské společnosti Red Group v roce 2012. Waltrovka je stavěna jakou celený urbanistický koncept. Po jejím dokončení vznikne 80.000 metrů čtverečních kancelářských ploch, 600 bytových jednotek a 34 rodinných domů.