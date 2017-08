Přípravné utkání fotbalistů do 21 let: ČR - Turecko, 31. srpna v Praze. Zleva Orkan Cinar z Turecka, Martin Chlumecký z ČR a Alperen Babacan z Turecka.

Praha - Česká fotbalová reprezentace do 21 let zahájila novou éru remízou 1:1 s Tureckem. V přípravném utkání v Praze na Strahově se jako první v 36. minutě trefil z penalty domácí Václav Černý, z druhého pokutového kopu v 69. minutě srovnal Umut Bozok. "Lvíčata" vstoupí do kvalifikace mistrovství Evropy 2019 úterním zápasem proti Bělorusku v Jablonci nad Nisou.

"Chtěli jsme samozřejmě začít vítězně, ale hlavní důvod, proč jsme sehráli tento zápas, byl ten, že jsme si potřebovali vyzkoušet a ověřit chování hráčů, kteří nově přicházejí do jednadvacítky. Jsme na začátku cyklu a jsme rádi, že jsme se mohli utkat s kvalitním soupeřem," řekl novinářům trenér jednadvacítky Vítězslav Lavička.

Do základní sestavy nasadil pět debutantů - obránce Lischku, Knejzlíka a Pokorného, záložníka Machalíka a útočníka Zajíce. Nechyběli útočník Ajaxu Černý nebo bek Matějů, který v létě přestoupil z Plzně do Brightonu.

Brankář Staněk v úvodu zlikvidoval nebezpečnou hlavičku, jinak měli v první půli víc šancí domácí. Z dobré pozice přestřelil Pokorný a Mihálika zase vychytal turecký brankář. V 36. minutě byl v šestnáctce nedovoleně zastaven Zajíc a nařízenou penaltu proměnil Černý.

"Jsem určený jako první exekutor a věřil jsem si, jinak bych to dal někomu jinému. Většinou penaltu kopu jinam, ale na gólmana jsem se díval, takže jsem rád, že šel na druhou stranu a nemusel jsem pak ani řešit, jak vysoko nebo jak prudce to kopnu," přiznal Černý.

V druhém poločase si odbylo reprezentační premiéru dalších deset hráčů, ale Češi vedení neudrželi. V 69. minutě jeden z nováčků Provod fauloval v pokutovém území a z další penalty vyrovnal Bozok. V závěru ještě brankáře Stejskala zachránila tyč.

"První poločas jsme měli zápas víc pod kontrolou, vytvořili jsme si šance, šli jsme do vedení. Druhý poločas sice šance z naší strany také byly, nicméně zápas už jsme nekontrolovali, soupeř byl vyzrálejší na míči. Celkově si myslím, že remíza je zasloužená," konstatoval Lavička.

"Myslím, že tam bylo dost dobrých momentů i dost momentů, které musíme zlepšit směrem ke kvalifikaci. Byl to první zápas a musí si to se vším všudy sednout," doplnil Černý.

ČR - Turecko 1:1 (1:0)

Branky: 36. Černý z pen. - 69. Bozok z pen. Rozhodčí: Glova - Tomčík, Ferenc (všichni SR).

Sestava ČR:

I. poločas: Staněk - Matějů, Pokorný, Lischka, Knejzlík - Sáček, Takács - Černý, Machalík, Mihálik - Zajíc.

II. poločas: Stejskal - Řezáč, Kulhánek, Šural, Chlumecký - Kratochvíl, Bezpalec - Trubač, Suchan, Provod - Pulkrab. Trenér: Lavička.