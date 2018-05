Řím - Italské populistické strany Liga a Hnutí pěti hvězd (M5S) se opět dohodly na vládní koalici. Sestavením vlády prezident Sergio Mattarella znovu pověřil právníka a akademika Giuseppa Conteho, který mu obratem předal seznam ministrů. Od předchozího pokusu Liga a M5S upustily poté, co prezident v neděli na ministerstvo financí neschválil euroskeptika Paola Savonu. Toho v nyní navrhovaném kabinetu nahradil téměř neznámý profesor ekonomie Giovanni Tria. Nová vláda složí podle agentur přísahu v pátek v 16:00 SELČ.

Conte, který sestavoval i první verzi kabinetu Ligy a M5S, se po neúspěchu funkce vzdal a prezident jmenoval ekonoma Carla Cottarelliho, aby sestavil úřednickou vládu. Ukázalo se ale, že by neměla šanci na získání důvěry parlamentu, a Cottarelli navíc během vyjednávání zjistil, že by přece jen mohla vzniknout vláda politická. Po dohodě s prezidentem ustoupil do pozadí. Dnes po zveřejnění výsledku jednání populistických stran vrátil prezidentovi pověření k formování kabinetu.

Savona podle agentury ANSA ale z nové vlády nezmizí, měl by se stát ministrem pro záležitosti EU.

Šéfovi M5S Luigimu di Maiovi ve vládě připadne ministerstvo práce a hospodářského rozvoje, aby mohl dohlížet nad projektem základního nepodmíněného příjmu, napsala ANSA. Předseda Ligy Matteo Salvini zasedne na vnitru. Liga, již agentury označují za krajně pravicovou, do koaliční smlouvy prosadila deportace migrantů bez dokumentů, kterých v Itálii žije kolem půl milionu. Di Maio a Salvini mají navíc oba být vicepremiéry.

Po zveřejnění koaličního programu Ligy a M5S vyvolal silné znepokojení evropských partnerů a institucí zejména zamýšlený odklon od úsporných opatření Evropské unie.

Jak Di Maio, tak Salvini po prezidentově vetu několikrát zopakovali, že neplánují odchod z eurozóny neboli skupiny zemí používajících euro a neměl jej v úmyslu ani Savona. Italské akcie v úterý kvůli politické nejistotě sestoupily až na desetiměsíční minimum.

"Během těch nejtěžších dnů dluhové krize v eurozóně panoval strach, že se chaos na trzích s dluhopisy na místech jako Řecko či Španělsko rozšíří do Itálie. Tento největší evropský dlužník je příliš velký na to, aby šel finančně zachránit, takže grexit by mohl vést k italexitu a rozpadu eura. Nyní se veškerá pozornost upíná přímo na samotnou Itálii," napsal dnes týdeník The Economist. Na přebalu týdeníku je vyobrazena zmrzlina v kornoutku označeném symbolem eura, tři kopečky zmrzliny mají barvy italské vlajky a vedou z nich zapálené doutnáky.

"Pravicová a populistická vláda, jež právě vzniká, má program, který je pro naši zemi nebezpečný, což několik uplynulých dnů bohužel jen potvrdilo," uvedl Maurizio Martina, dočasný šéf dříve vládnoucí levicové Demokratické strany, která ve volbách neuspěla.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Yves Le Drian v reakci na rýsující se první populistickou vládu západní Evropy uvedl, že doufá, že Itálie dostojí svým závazkům vůči EU. "Italové svou volbu vyjádřili ve volbách. Doufám, že zůstanou věrni svým dějinám," řekl Le Drian ve francouzské zpravodajské televizi LCI.