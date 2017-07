Přelouč (Pardubicko) - Nová stálá výstava v Přelouči na Pardubicku připomíná jejího rodáka, herce a dabéra Františka Filipovského. Na výstavních panelech představuje jeho rodinné příslušníky, hercova studijní léta, jeho ochotnické začátky i profesionální dráhu. Expozice se bude postupně rozšiřovat i o osobní předměty. ČTK to řekl správce muzejních sbírek a autor výstavy Matěj Pešta.

František Filipovský se narodil před 110 lety. Jeho otec František Filipovský starší byl místním hudebním skladatelem, hudebníkem a dirigentem. Matka Pavlína pracovala v tamní galanterii. Autor výstavy vycházel především z hercových autobiografií.

"František Filipovský studoval obecní školu v Přelouči, gymnázia v Pardubicích a Hradci Králové, poté krátce vysokou školu v Praze. Málo známá je jeho kariéra úředníka při vysokoškolských studiích," uvedl Pešta.

Pardubické gymnázium začal Filipovský studovat v roce 1918. V hektické době vzniku republiky údajně vlaky nejezdily načas a budoucí herec nestíhal docházet na výuku, a proto prý také propadl. Přestoupil tedy na dva roky na hradecké gymnázium, do Pardubic se ale později vrátil a také tam maturoval.

"V Praze studoval a pracoval jako úředník u několika firem, které se zabývaly provozem benzinových pump a taxislužeb. Výstava také popisuje, že byl v Přelouči členem několika spolků, amatérsky hrál, učil se hudbě, vliv na něj měl jeho otec," řekl Pešta.

Stálá expozice také shrnuje jeho začátky v Osvobozeném divadla a angažmá v Národním divadle i dabingové kariéře. Podstatná část výstavy se věnuje také jeho pobytům v Přelouči, kdy do rodného města jezdil velmi rád na dovolenou a za přáteli a později již jako slavný herec zde býval váženým hostem.

"Naposledy tu byl v září v roce 1991, kdy se konaly oslavy 730 let od založení města," řekl Pešta. Filipovský zemřel v říjnu 1993, od září následujícího roku se datuje vznik soutěže Ceny Františka Filipovského za dabing. Letos se uskuteční 23. ročník.

Autor výstavy plánuje k podzimního výročí 110 let od hercova narození rozšíření výstavy. Muzeum disponuje předměty, které se dochovaly po jeho otci, jsou to notové záznamy nebo hudební nástroje. Rád by také oslovil rodinu Františka Filipovského, aby věnovala nějaké osobní předměty z jeho pozůstalosti.