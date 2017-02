Damašek - Mezinárodní koalice vedená Spojenými státy vůbec poprvé skupinám bojujícím proti radikálům v Sýrii dodala obrněná auta. Oznámil to mluvčí těchto skupin, které si říkají Demokratické síly Sýrie (SDF). Podle mluvčího Talála Sila tato koalice pocítila ze strany USA větší podporu od výměny vlády ve Washingtonu.

SDF dostala obrněná auta a vozy určené k přemísťování bojovníků před čtyřmi pěti dny, řekl Silo. "Ačkoli jich nebylo moc, je to důkaz ochoty k větší podpoře. Dříve jsme pomoc v takové formě neměli, mohli jsme dostat jen lehké zbraně a munici. Ze strany nového amerického vedení jsou to známky ochoty k nové pomoci pro naše jednotky," řekl Silo. "Měli jsme schůzky se zástupci nové (americké) administrativy, kteří nám slíbili další podporu," dodal.

SDF bojují proti radikálům z Islámského státu a vznikly v roce 2015 na popud USA. Mají až 25.000 členů, jejich hlavní složkou jsou kurdské milice YPG a stojí za nimi mezinárodní letecká koalice vedená Spojenými státy. SDF od loňska bojují proti IS v provincii Rakka, která je syrskou baštou Islámského státu. Američané jim dosud zasílali jen lehké zbraně a rovněž do oblasti posílali své odborníky, kteří fungovali jako vojenští poradci. Podpora vyvolala napětí ve vztazích mezi Washingtonem a Ankarou. Turecko totiž milice YPG považuje za odnož turecké Strany kurdských pracujících (PKK), kterou řadí k teroristickým skupinám.

Zástupce kurdských milicí dnes řekl, že boje v Rakce vstupují do nové fáze, jejímž cílem je zcela obklíčit stejnojmenné provinční středisko. Přeruší se tím spojení velení IS s jeho oddíly ve východní provincii Dajr az-Zaur. "Příští fází boje je zcela Rakku izolovat. Abychom to dokázali, musíme se dostat k silnici mezi Rakkou a Dajr az-Zaurem. To bude obtížné," sdělil agentuře Reuters nejmenovaný zdroj z YPG.

Silo potvrdil, že se připravuje nová operace proti IS, která má začít za několik dní. Detaily ale neuvedl.

Nový americký prezident Donald Trump již dříve prohlásil, že se chce v Sýrii zaměřit na boj s Islámským státem. Minulou sobotu podepsal nařízení, kterým dává americké armádě 30 dní na to, aby připravila plán, jak teroristickou skupinu porazit.