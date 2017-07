Amsterodam - Dvacetiletý fotbalista Ajaxu Abdelhak Nouri má po kolapsu a srdeční příhodě v sobotním přípravném utkání s Brémami trvalé poškození mozku. Podle klubového webu ho v Amsterodamu v nejbližší době čeká další léčba, ale jeho šance na uzdravení nejsou velké.

Talentovaný záložník se bezvládně sesunul na hřiště v 70. minutě utkání s Brémami na soustředění v Rakousku. Po rychlé první pomoci byl Nouri vrtulníkem dopraven do nemocnice a hra už nepokračovala.

Nizozemský mládežnický reprezentant marockého původu následně strávil tři dny v umělém spánku a v úterý ho lékaři začali probouzet. Podle prvních zpráv byl mimo ohrožení života a měl se uzdravit, další vyšetření ale ukázala poškození mozku.

"Je to ta nejhorší možná zpráva, je to příšerné. Obrovsky soucítíme s rodinou a jeho příbuznými, jejich utrpení nelze popsat. Je to velká rána i pro Ajax," řekl výkonný ředitel klubu a brankářská legenda Edwin van der Sar.

"Byly to nejisté dny, mnoho lidí mu různě vyjadřovalo podporu. Abdelhak je velký talent, bohužel kvůli tomu, co se stalo, se asi nikdy nedozvíme, jak daleko by jeho hvězda dosáhla," dodal šestačtyřicetiletý funkcionář Ajaxu, do jehož kádru patří i český ofenzivní záložník Václav Černý.