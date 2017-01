Nošovice (Frýdecko-Místecko) - Nošovická automobilka Hyundai vyrobila loni 358.400 aut, což je nejvíce v historii závodu. Bylo to o 16.200 automobilů (4,7 procenta) více než v roce 2015 a o 8400 vozů (2,4 procenta) více, než ukládal plán. ČTK to dnes sdělil mluvčí automobilky Petr Vaněk. Výrobní plán továrny na letošní rok je stejný jako loni, tedy 350.000 vozidel.

Auta putovala z nošovického závodu do 66 zemí. Nejvíce, téměř 45.000, se jich vyvezlo tradičně do Německa. Do Velké Británie se exportovalo více než 44.000 vozů, do Itálie 31.500 a do Španělska 30.000 aut. "Na páté příčce se umístila Česká republika, kdy se k tuzemským zákazníkům dostalo více než 16.200 aut, tedy přibližně 4,5 procenta celkové produkce," uvedl Vaněk. K nejexotičtějším místům, kde se nošovické automobily prodávaly, patří souostroví Nová Kaledonie v Tichém oceánu, Francouzská Guayana v Jižní Americe nebo ostrovy Martinique a Guadeloupe v Karibském moři.

Nejvíce loni vyrobených vozů bylo modelu Hyundai Tucson, z výrobních pásů jich sjelo 247.000 kusů, což představuje 68,8 procenta objemu výroby. Modelu Hyundai i30 druhé generace automobilka vyprodukovala více než 73.000 vozů a modelu Hyundai ix20 téměř 34.000 kusů. Modelu Hyundai i30 třetí generace, jehož výroba začala v polovině prosince a který má být v roce 2017 pilířem evropských prodejů automobilky, stihl závod vyrobit 4500 kusů.

"Během letošního roku se postupně objeví tři nové karosářské verze modelu Hyundai i30 - na jaře to bude kombík (světová premiéra na ženevském autosalonu v březnu), v létě motoricky posílený sporťák 'N' a ke konci roku pak fastback s výklopnou zádí," uvedl Vaněk. V Nošovicích podle něj naopak skončí výroba modelu Hyundai ix20, který se tam vyrábí od září 2010.

Nošovická továrna Hyundai má téměř 3400 zaměstnanců, dalších 7000 lidí pracuje pro její subdodavatele. V roce 2015 automobilce klesl zisk o 3,47 miliardy korun na 5,5 miliardy korun, tržby jí ale vzrostly, a to o 19,3 miliardy korun na 125,7 miliardy korun.