Nošovice (Frýdecko-Místecko) - Automobilka Hyundai vyrobila loni v Nošovicích na Frýdecko-Místecku 356.700 automobilů. Bylo to o 1700 vozů (0,5 procenta) méně než v roce 2016, ale o 6700 aut (1,9 procenta) více, než ukládal plán. V letošním roce bude automobilka reagovat na situaci na trhu a sníží počet vyrobených vozů na 330.000. Stavu zaměstnanců se to nedotkne. ČTK to sdělil mluvčí automobilky Petr Vaněk. Továrna zaměstnává 3300 lidí.

Nejvyráběnějším modelem byl loni v Nošovicích Hyundai Tucson, který se na produkci podílel 65,7 procenta. Model Hyundai i30 třetí generace tvořil ve slezské továrně 22,9 procenta vyprodukovaných vozů. Dále se tam vyráběly ještě modely Hyundai ix20, Hyundai i30 druhé generace a Hyundai i30 N.

Nejvíce automobilů putovalo z Nošovic do Německa (45.239 aut), Velké Británie (43.963), Španělska (31.641) a Itálie (30.270). "V České republice se prodalo 15.722 vozů, což je 4,4 procenta z celkového objemu výroby," uvedl Vaněk. Automobily z nošovické továrny byly exportovány do 66 zemí.

Důvodem snížení plánu výroby pro letošní rok je podle mluvčího znatelný pokles počtu objednávek z Velké Británie a zpomalování poptávky na všech evropských trzích. "Snížení objemu poptávaných vozů platí pro všechny modely s výjimkou prémiových vozů a supersportů. Tento trend je patrný v celém automobilovém průmyslu a podobnými opatřeními reagují všechny přední světové značky," uvedl Vaněk.

Současný stav 3300 zaměstnanců v automobilce zůstane. Podnik snížení produkce vyřeší vyhlášením pěti nevýrobních dnů v prvním čtvrtletí roku. "Ubereme na pracovním čase, tedy na počtu směn. Nevýrobní dny se budou vázat na termíny jarních prázdnin v okresech Ostrava, Frýdek-Místek a Karviná, odkud pochází nejvíce našich zaměstnanců. Dva nevýrobní dny jsou také naplánovány na středu a čtvrtek před Velikonocemi," uvedl Vaněk.

Pro letošní rok plánuje automobilka i novinky. Chce se zaměřit na důkladnou revizi a zlepšení charakteristik všech motorů s ohledem na emisní požadavky. "V nošovickém automobilovém závodě bude také prodloužena výroba modelu ix20 do konce roku 2019 a v prosinci 2018 plánuje továrna začít s výrobou sportovní verze modelu i30 N Fastback," uvedl mluvčí.

V roce 2016 vzrostl nošovické automobilce Hyundai zisk o 2,97 miliardy korun na 8,47 miliardy korun a tržby o 17,1 miliardy na 142,75 miliardy korun.