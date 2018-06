Washington - Český útočník Tomáš Nosek se svým čtvrtým gólem v play off NHL postaral o čestný úspěch hokejistů Vegas ve třetím finálovém utkání, v kterém podlehli na ledě Washingtonu 1:3. Capitals po úvodní porážce v hale nováčka soutěže otočili vývoj série a vedou 2:1. Čtvrtý zápas se hraje v noci na úterý od 2:00 SELČ opět ve Washingtonu.

Hosté prohráli v bojích o Stanley Cup poprvé dvě utkání po sobě. "To ale neznamená, že jsme ze hry venku," prohlásil gólman Marc-André Fleury. "Pořád toho zbývá hodně odehrát. Máme dost času na to, abychom se vrátili do série," dodal Fleury, jenž vyhrál Stanley Cup třikrát s Pittsburghem.

V sobotním utkání zařídili Washingtonu ve druhé třetině dvoubrankový náskok ruští útočníci Alexandr Ovečkin a Jevgenij Kuzněcov, jenž se vrátil do sestavy poté, co odstoupil kvůli zranění z druhého finálového zápasu. . Golden Knights ve třetí části vrátil do hry Nosek, ale poslední slovo měl Devante Smith-Pelly.

"Celé město je nadšené, fanoušci jsou u vytržení, ale na kontě máme zatím jen dvě výhry. Musíme se od toho oprostit a moc o tom nepřemýšlet," uvedl Ovečkin.

Už po 70 vteřinách ujeli dva na jednoho Kuzněcov s Ovečkinem, kterého ale vychytal fantastickým zákrokem Fleury. V šesté minutě dostali Capitals puk do branky, slavili však jen krátce, neboť Smith-Pelly v rozporu s pravidly atakoval Fleuryho.

Až po skončení následné přesilovky pálil nebezpečně Reilly Smith a domácího gólmana Bradena Holtbyho zachránila tyč. Početní výhodu pak měli i domácí, ale rovněž bez úspěchu. Stejná část brankové konstrukce zazvonila i po 14 minutách, kdy pálil Jonathan Marchessault.

V nástupu do druhé části předvedl Fleury během pár vteřin tři parádní zákroky, po tom posledním se ale probil k bekhendové dorážce Ovečkin a v pádu otevřel skóre. Ryan Reaves měl na holi vyrovnání, jenže zblízka před odkrytou brankou minul kotouč.

Vzápětí se vyznamenal Holtby proti Marchessaultovi, na druhé straně T.J. Oshie z metru nemohl zakončit výtečnou nabídku od Jakuba Vrány, neboť mu Luca Sbisa zablokoval hůl.

Přesně v polovině základní hrací doby při přesilovce domácích skončila Oshieho teč na levé tyči. Krátce poté si Fleury vychutnal skvělý zákrok lapačkou, při němž sebral radost Ovečkinovi. Capitals se přesto zanedlouho radovali z druhé trefy, když vzal Kuzněcov na sebe koncovku přečíslení tří na jednoho a zacílil přesně na zadní tyč.

Cody Eakin mohl snížit, individuální akci ale zakončil ranou těsně mimo. Alex Tuch se pak prohnal až před Holtbyho, jenž vytěsnil jeho ránu se štěstím hřbetem lapačky.

Na úvod třetí dvacetiminutovky Oshie krátce po skončení přesilovky Capitals znovu napálil tyč. Hosty dostal na dostřel velkou chybou Holtby, jehož pokus o rozehrávku vystihl Pierre-Edouard Bellemare, holí zpomalil letící kotouč a Nosek zakončil snadno do odkryté branky.

Golden Knights vycítili šanci a tlačili se za vyrovnáním, ale v 54. minutě uklidnil domácí Smith-Pelly. Dvě a půl minuty před koncem to ještě hosté zkusili v šesti bez gólmana. Přestože Capitals při svých pokusech míjeli prázdnou branku, mrzet je to nemuselo.

Capitals, kteří hrají NHL od roku 1974, jsou dva kroky pd prvního Stanley Cupu v klubové historii. Na své straně mají i dlouhodobé statistiky - tým, který za stavu 1:1 v sérii vyhrál třetí bitvu, dosáhl na celkové vítězství v 21 z 27 případů. "Mám navíc pocit, že postupně jsme v sérii silnější a silnější," prohlásil domácí kouč Barry Trotz.

Washington Capitals - Vegas Golden Knights 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 22. Ovečkin (J. Carlson, Kuzněcov), 33. Kuzněcov (Beagle, Oshie), 54. Smith-Pelly (Beagle) - 44. Nosek (Bellemare). Rozhodčí: Joannette, McCauley - MacPherson, Murray. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Střely na branku: 26:22. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Jevgenij Kuzněcov, 2. Jay Beagle, 3. Braden Holtby (všichni Washington). Stav série: 2:1.

Washington: Holtby - J. Carlson, Kempný, Niskanen, Orlov, Djoos, Orpik - T. Wilson, Kuzněcov, Ovečkin - Oshie, Bäckström, Vrána - Connolly, Eller, Burakovsky - Smith-Pelly, Beagle, Stephenson. Trenér: Barry Trotz.

Vegas: Fleury - Schmidt, McNabb, S. Theodore, Engelland, Sbisa, C. Miller - R. Smith, W. Karlsson, Marchessault - Neal, Haula, Tuch - Carpenter, Eakin, Perron - Nosek, Bellemare, Reaves. Trenér: Gerard Gallant.

Kanadské bodování play off NHL:

1. Kuzněcov (Washington) 22 27 (12+15) 2. Ovečkin (Washington) 22 25 (14+11) 3. Guentzel (Pittsburgh) 12 21 (10+11) 4. Crosby (Pittsburgh) 12 21 (9+12) 5. Wheeler (Winnipeg) 17 21 (3+18) 6. Scheifele (Winnipeg) 17 20 (14+6) 7. Pastrňák (Boston) 12 20 (6+14) 8. Marchessault (Vegas) 18 19 (8+11) 9. Bäckström (Washington) 18 19 (5+14) 10. R. Smith (Vegas) 18 19 (3+16) 25. Palát (Tampa Bay) 17 12 (6+6) 33. Krejčí (Boston) 12 10 (3+7) 35. Hertl (San Jose) 10 9 (6+3) 64. Vrána (Washington) 21 7 (2+5) 69. Nosek (Vegas) 15 6 (4+2) 100. Plekanec (Toronto) 7 4 (2+2)