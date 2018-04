New York - Útočník Tomáš Nosek se v úvodním zápase prvního kola play off NHL podílel přihrávkou na vítězné brance hokejistů Vegas, kteří zdolali Los Angeles 1:0. V pensylvánském derby rozdrtil Pittsburgh sedmi góly Philadelphii. Brankář Petr Mrázek naskočil do hry v polovině duelu za stavu 0:5 a ze 14 střel dvakrát inkasoval. Čistý hattrick zaznamenal kapitán Penguins Sidney Crosby. Z výhry se radoval také Winnipeg, který otočil souboj s Minnesotou a uspěl 3:2.

Rozhodující akce večera se v souboji mezi nováčkem ligy Golden Knights a Kings zrodila už ve čtvrté minutě. Nosek si zpoza brankové čáry vybruslil až do rohu mantinelu, přihrál na modrou zadákovi Sheau Theodorovi a ten vstřelil historicky první branku nevadského celku v play off. Gólman Vegas Marc-André Fleury zneškodnil 30 střel, vychytal 11. čisté konto v bojích o Stanley Cup a dočkal se ocenění pro první hvězdu utkání.

Philadelphia prohrávala po první třetině 0:3, v prostřední části přidali útočníci Jake Guentzel a Crosby v rozmezí 71 vteřin další dvě trefy a vyhnali z branky Briana Elliotta. Crosbyho zásah opět přivedl diváky v úžas, jelikož nepovedené zakončení obránce Briana Dumoulina usměrnil lídr mužstva mezi tyče střelou ze vzduchu.

V závěrečném dějství zkompletoval třicetiletý Crosby třetí hattrick v play off a v klubových statistikách se dotáhl na slavného Maria Lemieuxe. Crosby potřeboval na tento zápis 149 utkání, zatímco jeho krajan Lemieux pouze 107. Nejlepší střelec minulých vyřazovacích bojů Guentzel si připsal gól a tři nahrávky.

"Proměňovali jsme šance. Pořád se musíte zlepšovat v každém utkání, bez ohledu na skóre," uvedl trojnásobný vítěz Stanley Cupu Crosby. "Ve vyřazovací části není podstatné, jestli zvítězíte 7:0 nebo až po prodloužení," doplnil gólman vítězného týmu Matt Murray, jenž pochytal 24 střel.

"Bylo to jedno z nejhorších utkání v mé kariéře," neskrýval zklamání kapitán Flyers Claude Giroux. "Těžko se dá odstartovat hůř. Takové skóre hodně bolí. Je to trapné, ale pořád vedou pouze 1:0 na zápasy," prohlásil bek Shayne Gostisbehere, který si s útočníky Seanem Couturierem a Girouxem připsal čtyři záporné body do hodnocení plus/minus.

Ve Winnipegu zlomil bezbrankový stav centr domácích Mark Scheifele až v 38. minutě. Wild se zkraje závěrečné dvacetiminutovky povedlo nejprve vyrovnat a posléze obrat dokonat. Už za 53 vteřin ale srovnal finský kanonýr Patrik Laine a vítězný gól Jets vstřelil v 53. minutě obránce Joe Morrow.

"Jako dítě sníte o tom, že bojujete o Stanley Cup a vstřelíte podobně důležitý gól. Takže říct, že se mi splnil sen, je slabé slovo," rozplýval se pětadvacetiletý Morrow. Winnipeg se radoval z první výhry v play off v klubových dějinách, jelikož všech osm předchozích duelů (z toho čtyři jako Atlanta Thrashers) prohrál.

1. kolo play off NHL:

Východní konference - 1. zápas:

Pittsburgh - Philadelphia 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Branky: 30., 48. a 51. Crosby, 3. Rust, 11. Hagelin, 15. Malkin, 28. Guentzel. Střely na branku: 33:24. Brankář Petr Mrázek (Philadelphia) odchytal 30:59 minuty, ze 14 střel inkasoval dvakrát a úspěšnost zákroků měl 85,7 procenta. Diváci: 18.556. Hvězdy utkání: 1. Crosby, 2. Guentzel, 3. M. Murray (všichni Pittsburgh).

Západní konference - 1. zápasy:

Winnipeg - Minnesota 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Branky: 38. Scheifele, 45. Laine, 53. Morrow - 42. Cullen, 44. Parise. Střely na branku: 40:20. Diváci: 15.321. Hvězdy utkání: 1. Lowry (Winnipeg), 2. Dubnyk (Minnesota), 3. Laine (Winnipeg).

Vegas - Los Angeles 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka: 4. Theodore (Nosek). Střely na branku: 28:30. Diváci: 18.479. Hvězdy utkání: 1. M.-A. Fleury, 2. Neal (oba Vegas), 3. Quick (Los Angeles).