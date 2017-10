New York - Hokejový útočník Tomáš Nosek vstřelil v úterním utkání NHL historicky první gól Vegas na domácím ledě v základní části soutěže, kterým pomohl týmu k výhře 5:2 nad Arizonou. Skóre otevřel i Tomáš Plekanec, ale zůstal osamoceným střelcem Montrealu, který podlehl doma Chicagu 1:3. Martin Hanzal se premiérovou trefou v novém působišti podílel na výhře Dallasu 4:2 nad Detroitem.

Vegas rozhodlo drtivým nástupem, po němž Golden Knights vedli už v 11. minutě 4:0. Úvodní smršť spustil Nosek, který nastupuje ve čtvrté formaci. Ve středním pásmu nabral rychlost, dostal puk do jízdy a střelou z levého kruhu pod lapačku dal v NHL svůj druhý gól v kariéře. Na českého útočníka navázali Deryk Engelland a James Neal, který se trefil dvakrát.

Také Plekanec se gólově prosadil hned z prvního střídání. Kladenský odchovanec v útočném pásmu zachytil nepřesnou přihrávku a střelou z pravého kruhu překvapil jinak bezchybného Coreyho Crawforda, který kryl 41 střel. Chicago, v jehož dresu poprvé v sezoně nebodoval obránce Jan Rutta, otočilo skóre dvěma slepenými góly v závěru úvodní třetiny a výhru pojistil v 51. minutě Arťom Anisimov.

"Máme teď nízké sebevědomí," připustil trenér Montrealu Claude Julien, který od poloviny zápasu i prohazoval hráče ve formacích. Jeho svěřenci přesto prohráli potřetí v řadě. "Nebudeme se vymlouvat, budeme hledat řešení. Jen tak se staneme psychicky odolným týmem. Mohli bychom mít i více štěstí, ale musíme mu jít naproti. A vidím v týmu potenciál, věřím, že se to otočí," dodal kouč, který v zápase postavil i Aleše Hemského. Český hráč minule nehrál.

Hanzal zpečetil výhru Dallasu dvě sekundy před koncem zápasu gólem do prázdné branky při power play soupeře. Na střídačce už byl v té chvíli Petr Mrázek, který chytal poprvé v sezoně a zastavil 29 z 32 střel. Na domácí střídačce zaznamenal Ken Hitchock 782. výhru v pozici trenéra a vyrovnal se v historických tabulkách NHL třetímu Alu Arbourovi.

S Mrázkem "nehrály" v úvodní třetině tyčky. U první trefy se od ní odrazil puk do betonu českého gólmana a poté zapadl do branky. Při druhém gólu šel kotouč od konstrukce přímo do branky. Ostravský rodák si vyčítal jen třetí gól, kdy mu puk proklouzl pod betonem. "V prvním utkání sezony je vždy důležité, aby si gólman připsal nějaké zákroky. To bylo OK. Ale mohl jsem mít víc štěstí při třetím gólu, ten mě mrzí," uvedl Mrázek.

Divoký průběh měl zápas v Nashvillu, kde domácí porazili Philadelphii 6:5. Hosté prohrávali v polovině zápasu 0:3, ale mezi 31. a 47. minutou překlopili pěti góly skóre. Na obratu se dvěma asistencemi podílel Jakub Voráček, který úspěšně plnil v přesilových hrách Flyers roli dispečera. Predators ale třemi góly ještě strhli vítězství na svou stranu. Poslední dvě branky vstřelili v závěrečných dvou minutách.

Martin Nečas stále čeká na debut v NHL. Osmnáctiletý útočník, který minulou sezonu působil v české extralize, zůstal i ve druhém utkání Caroliny mezi náhradníky a jen sledoval prohru s Columbusem 1:2 v prodloužení.

Výsledky NHL:

NY Rangers - St. Louis 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

Branky: 3. Zibanejad - 1. Gunnarsson, 14. B. Schenn, 59. Schwartz (Sobotka). Střely na branku: 33:23. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Hutton, 2. B. Schenn (oba St. Louis), 3. Zibanejad (NY Rangers).

Carolina - Columbus 1:2 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 59. Skinner - 51. a 65. Milano. Střely na branku: 38:27. Diváci: 7892. Hvězdy zápasu: 1. Milano, 2. Bobrovskij (oba Columbus), 3. Skinner (Carolina).

Montreal - Chicago 1:3 (1:2, 0:1, 0:0)

Branky: 2. Plekanec - 18. DeBrincat, 19. Saad, 31. Anisimov. Střely na branku: 42:25. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Crawford, 2. DeBrincat (oba Chicago), 3. Hudon (Montreal).

Dallas - Detroit 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky: 10. J. Klingberg, 20. Seguin, 29. Janmark, 60. Hanzal - 24. Abdelkader, 56. Mantha. Petr Mrázek odchytal za Detroit celý zápas, z 32 střel inkasoval tři góly a měl úspěšnost zákroků 90,6 procenta. Střely na branku: 33:25. Diváci: 18.119. Hvězdy zápasu: 1. Klingberg, 2. Bishop, 3. Janmark (všichni Dallas).

Vancouver - Ottawa 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 8. Ch. Tanev, 35. Vanek - 5. Ceci, 46. Dzingel, rozhodující sam. nájezd Mark Stone. Střely na branku 28:42. Diváci: 17.273. Hvězdy zápasu: 1. Tanev (Vancouver), 2. Burrows (Ottawa), 3. Del Zotto (Vancouver).

Nashville - Philadelphia 6:5 (1:0, 2:3, 3:2)

Branky: 24. a 59. Hartnell, 48. a 60. F. Forsberg, 5. Craig Smith, 26. Bonino - 36. a 47. V. Filppula (na obě J. Voráček), 31. MacDonald, 31. Patrick, 46. Konecny. Střely na branku 31:30. Diváci: 17.194. Hvězdy zápasu: 1. F. Forsberg, 2. Hartnell, 3. S. Girard (všichni Nashville).

Vegas - Arizona 5:2 (4:1, 1:0, 0:1)

Branky: 7. a 11. Neal, 3. T. Nosek, 5. Engelland, 38. O. Lindberg - 13. Rieder, 55. Connauton. Střely na branku: 28:33. Diváci: 18.191. Hvězdy zápasu: 1. Město Las Vegas, 2. Engelland, 3. Neal (oba Vegas).