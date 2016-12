Praha - Fotbalová Slavia Praha získala třetí zimní posilu. Pražané angažovali z norského Molde levého obránce Pera-Egila Floa, s nímž dnes podepsali smlouvu do konce června 2019. Druhý tým prvoligové tabulky o tom informoval na svých internetových stránkách.

"Během podzimní části jsme systematicky levé obránce skautovali, procházeli jsme naši ligu i zahraničí. Sledovali jsme i hráče, kteří už do české ligy zamířili," uvedl generální ředitel Slavie Martin Krob.

"Rozhodli jsme se pro Floa a věříme, že jsme vybrali tu nejvyšší kvalitu. O hráče měla zájem řada klubů z celé Evropy, takže jsme rádi, že bude nakonec působit v Edenu," doplnil Krob.

Sedmadvacetiletý Flo dosud v profesionální kariéře působil pouze v Norsku. Nejprve hrával za Sogndal a v létě 2013 přestoupil do Molde, s nímž v roce 2014 získal mistrovský titul. Před dvěma lety si rovněž připsal dosavadní čtyři starty za norský reprezentační A-tým.

"Jsem nesmírně rád, že jsem se Slavií podepsal smlouvu. Je to velký klub s velkou historií, a i když jsem měl jiné nabídky, vybral jsem si Slavii. Tak nějak jsem cítil, že bych se do Slavie mohl hodit. Věřím, že to bude dobré spojení," uvedl Flo. "Těším se také na atmosféru, stadion je fantastický," dodal.

Za Molde nastoupil do 78 utkání, v nichž si připsal 21 asistencí a šest branek. "K mé pozici patří právě i to, že často centruji do vápna nebo se z křídla dostávám k finálním přihrávkám. Samozřejmě to záleží na stylu, kterým hraje celý tým, ale vždy se snažím zapadnout do jeho taktiky a snad taky přidat nějakou tu asistenci nebo gól," konstatoval Flo.

Vzdálený příbuzný bývalého útočníka Chelsea Toreho Andreho Floa věří, že se Slavií dosáhne na vítěznou trofej. "Chci se rozvíjet, hrát tak dobře, jak to jen půjde, a samozřejmě pomoci týmu. Aby vyhrával a aby dosáhl na nějaké trofeje. Samozřejmě bych si rád zahrál evropské poháry. To musí bavit každého, takže bych si to rád zopakoval. Nikdy jsem si nezahrál Ligu mistrů, takže to by byl prima start," řekl Flo s úsměvem.

"Per-Egil je velká kvalita, fyzicky i psychicky velmi silný, se zkušenostmi z evropských pohárů i všech kategorií reprezentací Norska. Po letech strávených v Norsku hledal nové výzvy a novou motivaci," řekl ČTK manažer Pavel Zíka z agentury Global Sports, která Floův přestup do Edenu zprostředkovala.

"Měsíc a půl jsme na tom makali, jsem rád, že i přes řadu jiných nabídek si Flo vybral český top klub s velkou tradicí. Myslím, že velkou roli u něj i jeho přítelkyně sehrály krásy Prahy," dodal Zíka.

Norský obránce je třetí zimní posilou Slavie, která předtím získala stopera Michaela Lüftnera a brankáře Přemysla Kováře. Brzy by měla následovat ještě další nová tvář. "Chystáme ještě jednoho hodně kvalitního fotbalistu pro Slavii," řekl Martin Poustka z Global Sports.