V Ostravě pokračuje 20. července 16. ročník mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava. Potrvá do 22. července. Na snímku je Norah Jonesová z USA.

V Ostravě pokračuje 20. července 16. ročník mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava. Potrvá do 22. července. Na snímku je Norah Jonesová z USA. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Americká písničkářka a pianistka Norah Jonesová vystoupila v Ostravě na festivalu Colours of Ostrava. Jde o první koncert této devítinásobné držitelky cen Grammy v České republice. Před hlavní scénou na autorku pístní jako Don't Know Why či Come Away With Me čekalo na umělkyni publikum čítající podle odhadů více než 20.000 lidí.

Úspěšná zpěvačka v Ostravě představila písně z posledního alba, které vydala loni. Umělkyně, vlastním jménem Geetali Norah Jonesová Shankar, se narodila v roce 1979 v New Yorku. Je dcerou slavného indického sitáristy Raviho Shankara. Její hudbu odborníci označují za směs jazzu, country a popu. Svá alba vydává u čistě jazzového vydavatelství Blue Note. Po svém prvním albu Come Away With Me, získala osm cen Grammy.

Na koncert se dostali všichni příchozí. Pořadatelům se dnes podařilo zvládnout odbavení návštěvníků a u vchodů se netvořily fronty jako ve středu. "Dnes se nic mimořádného neděje. Příchod návštěvníků průběžně zvládáme," řekl ČTK mluvčí festivalu Jiří Sedlák.

Festival Colours of Ostrava potrvá do soboty. V Dolních Vítkovicích ještě vystoupí například kapela Jamiroquai, Michal Hrůza s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Midnight Oil či elektronické duo Moderat. V sobotu v noci akce vyvrcholí koncertem jedné z nejosobitějších kapel nejen na poli taneční hudby. Poprvé v České republice vystoupí Justice.

Celkově si návštěvníci festivalu, který loni britský deník The Guardian zařadil mezi deset nejlepších v Evropě, budou moci vybrat z více než 350 programových položek na 20 venkovních i krytých scénách. Ostrava letos hostí přes 80 zahraničních a 52 domácích kapel a hudebníků, kteří nabídnou hudební zážitky mnoha žánrů, od elektroniky přes world music, rock, pop či jazz až po flamenco. Objeví se zástupci hudebních scén z celého světa - od Austrálie přes Senegal, Alžírsko, Chile, Indii, Izrael až po Španělsko nebo Irsko.

Protest vytknul festivalu Colours of Ostrava některé sponzory

Pět desítek lidí protestovalo odpoledne v Ostravě proti propojení některých firem s festivalem Colours of Ostrava. Vytýkali jim například znečišťování ovzduší, nedůstojné podmínky k bydlení či špatné pracovní podmínky. Podle organizátorů protestní akce Dolars of Colours si firmy takto levně kupují odpustky. ČTK to řekl jeden z pořadatelů Jakub Černý. Jemu vadí, že se na festivalu, který do soboty potrvá v Ostravě, prezentuje například ArcelorMittal, Agrofert, ČEZ či Residomo.

"Připadá nám špatné, že firmy, které se svou činností podílejí na deprivaci nejen našeho regionu, se pak jednou za rok vykoupí tím, že zafinancují takový festival," řekl Černý. Propojení firem se známým festivalem podle něj znamená legalizaci tohoto stavu. Kritika podle něj nesměřuje vyloženě proti samotné akci. "Po hudební stránce má stále co nabídnout. Chceme ale, aby nebyl jen blikajícím chrámem konzumu diktovaným sponzory," uvedl.

Mluvčí festivalu Jiří Sedlák na protest reagoval slovy, že žijeme v demokratické zemi, kde má každý právo na svůj názor. "Takový názor nikomu nebereme. Jsme ale rádi, že naši fanoušci svůj názor vyjádřili hlavně tím, že festival vyprodali," řekl ČTK Sedlák.

Společnosti ČEZ aktivisté vytýkají prodej bytů na sídlišti v pražské části Písnice. Prodávané byty se snažili získat do svého majetku jejich nájemníci. Firma je nakonec prodala někomu jinému. "Prodej sídliště v Písnici nijak nesouvisí s naší podporou festivalu Colors of Ostrava," řekl mluvčí firmy Vladislav Sobol. Dodal, že ČEZ se v minulosti snažil byty nájemníkům prodat, ale tento prodej byl napaden a ČEZ musel od tohoto způsobu prodeje ustoupit. Že ČEZ postupoval správně, potvrdily podle mluvčího nakonec i soudy.

Hutnímu podniku ArcelorMittal pořadatelé protestní akce vytýkají znečišťování životního prostředí. "Festival podporují, nejsou ale schopni odškodnit obyvatele, kteří vinou jejich činnosti dýchají znečištěný vzduch. Hlavně v Radvanicích a Bartovicích," řekl Černý.

Mluvčí firmy Barbora Černá Dvořáková ČTK řekla: "Jako každý dobrý Ostravák chceme, aby v našem městě probíhaly výjimečné akce, jako je festival Colours of Ostrava. Vážíme si toho, že je můžeme podporovat." Emisní limity, které jsou v EU závazné od loňského března, splnila huť podle ní už v roce 2012 díky vlastním investicím do technologií v hodnotě více než čtyř miliard korun. "Další, nadstandardní technologie v hodnotě dvou miliard korun jsme dostavěli v roce 2015, díky nim jsme snížili náš vliv na životní prostředí více, než nám stanovují jakékoli zákony," řekla.

Ghetta a nedůstojné podmínky pro bydlení podle Černého vytváří společnost Residomo, vlastník bývalých bytů OKD. Podle mluvčí firmy Kateřiny Piechowicz je festival fenomén. "Je to akce, která zviditelňuje Ostravu i v zahraničí. Jsme jeho hrdým partnerem," řekla.