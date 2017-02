Kvitfjell (Norsko) - Norský lyžař Kjetil Jansrud získal podruhé v kariéře malý glóbus za celkové vítězství v superobřím slalomu Světového poháru. V předposledním závodu sezony doma v Kvitfjellu mu stačilo sedmé místo, aby na březnové finále do Aspenu cestoval s nedostižným náskokem. Ten si prakticky zajistil v první půlce sezony po třech triumfech za sebou.

Jednatřicetiletý Jansrud je v pohárovém seriálu králem super-G po dvou letech. Malým glóbem si vynahradil zklamání z nedávného mistrovství světa ve Svatém Mořici, kde skončil druhý za nečekaným vítězem Erikem Guayem z Kanady. V SP zároveň prodloužil norskou nadvládu v disciplíně, která trvá šest let. Nejprve dominoval Aksel Lund Svindal (2012 až 2014), pak Jansrud a loni Aleksander Aamodt Kilde.

Vítězem dnešního super-G v Kvitfjellu se stal Ital Peter Fill. Český reprezentant Jan Hudec měl výraznou ztrátu 4,69 sekundy a skončil v závěru výsledkové listiny.

"Věděl jsem, že mám hodně velký bodový náskok, takže mi bylo jasné, že když vypadnu a Dominik (Paris) nebo (Aamodt) Kilde vyhrají, pak to v Aspenu bude hodně napínavé. To jsem nechtěl," usmíval se Jansrud, jenž v sezoně 2014/15 vyhrál i hodnocení sjezdu. K tomu má nakročeno také letos.

SP v sjezdovém lyžování v Kvitfjellu:

--------

Muži - super-G:

1. Fill (It.) 1:32,83, 2. Reichelt (Rak.) -0,10, 3. Guay (Kan.) -0,23, 4. Kilde (Nor.) -0,36, 5. Feuz (Švýc.) -0,37, 6. Čater (Slovin.) -0,44, 7. Jansrud (Nor.) -0,48, 8. Kline (Slovin.) -0,75, 9. Caviezel (Švýc.) -0,76, 10. Osborne-Paradis (Kan.) -0,81, ...51. Hudec (ČR) -4,69.

Průběžné pořadí super-G (po 5 ze 6 závodů): 1. Jansrud 365, 2. Kilde 239, 3. Reichelt 203, 4. Paris (It.) 197, 5. Fill 190, 6. Mayer (Rak.) 189.

Průběžné pořadí SP (po 29 z 35 závodů): 1. Hirscher (Rak.) 1275, 2. Jansrud 871, 3. Pinturault (Fr.) a Kristoffersen (Nor.) oba 843, 5. Fill 577, 6. Kilde 570, ...83. Krýzl 69, 137. Berndt (oba ČR) 8.