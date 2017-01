Praha - Životopisné drama režiséra Julia Ševčíka Masaryk věnované osudu diplomata a politika Jana Masaryka získalo 14 nominací na Českého lva. Celkem 12 nominací má snímek Anthropoid v režii Seana Ellise a devět drama Jana Hřebejka Učitelka. Následuje film Já, Olga Hepnarová režisérů Tomáše Weinreba a Petra Kazdy, který získal osm nominací. Výsledek prvního kola hlasování svých členů dnes oznámila Česká filmová a televizní akademie (ČFTA).

Laureáti převezmou ocenění 4. března 2017 v pražském Rudolfinu. Galavečerem 24. ročníku Českých lvů bude nově provázet Adela Banášová.

Snímek o známé vražedkyni Já, Olga Hepnarová dominuje s dramatem Rodinný film Olma Omerzua také nominacím v Cenách české filmové kritiky, které budou předány už 28. ledna v pražském Divadle Archa. Oba snímky posbíraly šest nominací.

Celkem 112 hlasujících akademiků vybíralo ze 42 celovečerních hraných a animovaných filmů a 29 dokumentů uvedených do distribuce v roce 2016. O sošku Českého lva se filmy utkají v 15 statutárních kategoriích.

Na dnešní tiskové konferenci ČFTA byli kromě zveřejnění nominací vyhlášeni také vítězové nestatutárních cen. Cenu filmových fanoušků si odnesl režisér Sean Ellis za film Anthropoid, který byl na webu Česko-Slovenské filmové databáze oceněn nadprůměrnými 80 procenty. Ocenění za nejlepší filmový plakát získal Lukáš Veverka, tvůrce plakátu filmu Já, Olga Hepnarová. "Vycházel jsem z přístupu, jaký měli režiséři Tomáš Weinreb a Petr Kazda, z určité syrovosti a nepřikrášlování různých věcí. Ten název Já, Olga Hepnarová byl sám o sobě divný. Režiséři mě upozornili, že mám už dlouho v mailu naskenované podklady s jejím podpisem. Ten byl sám o sobě zajímavý, složený z verzálek i minusek a do toho ještě psané hůlkové písmo. Přišel mi natolik výrazný, že bylo celkem jasné ho použít," řekl ČTK autor vítězného plakátu Veverka.

Již druhým rokem budou udíleny také ceny za televizní tvorbu, letos ve dvou kategoriích. Své počiny doporučily čtyři vysílatelé - Česká televize, HBO Europe, TV Nova a TV Prima. Tři projekty v každé kategorii s nejvyšším počtem hlasů od akademiků budou zveřejněny v průběhu února. Vítězové kategorií nejlepší televizní film nebo minisérie a nejlepší dramatický televizní seriál budou vyhlášeni přímo na galavečeru 4. března.

Změnou prošla kategorie nejlepší dokumentární televizní film nebo seriál, která byla sloučena s kategorií nejlepší dokumentární film. Prezidium ČFTA bude udělovat během slavnostního vyhlašování také cenu za mimořádný přínos české kinematografii.

ČFTA zveřejnila zároveň jména pěti studentských snímků, které se probojovaly do finále o Cenu Magnesia za nejlepší studentský film roku 2016. Letos byly do soutěže přihlášeny desítky snímků, ze kterých komise Českého filmového centra vybrala do užšího výběru 20 filmů. Vítěz bude oznámen v rámci udílení Českých lvů.