Londýn - Dvanáct nominací na ceny britské filmové a televizní akademie BAFTA včetně té v kategoriích nejlepší snímek, nejlepší herečka a nejlepší režisér získal nejnovější počin Mexičana Guillerma del Tora Tvář vody. Film o lásce mezi němou uklízečkou a záhadným vodním tvorem dominoval už nominacím na Zlaté glóby, sedm nominací ale nakonec proměnil pouze v ocenění pro nejlepšího režiséra. Zda si v případě britského ekvivalentu Oscarů povede lépe, se ukáže 18. února.

S devíti nominacemi půjde do slavnostního večera nejúspěšnější film víkendových Zlatých glóbů Tři billboardy kousek za Ebbingem, stejně je na tom také filmový životopis Winstona Churchilla Nejtemnější hodina. Na osm ocenění byl nominován válečný film režiséra Christophera Nolana Dunkirk a pokračování klasiky z 80. let - Bladerunner 2049.

Všechna kromě posledně jmenovaného díla bojují o ocenění pro nejlepší film minulého roku. Do výběru se dostalo ještě romantické drama Call Me By Your Name (Říkej mi tvým jménem). Ve zvláštní kategorii pro britské filmy soutěží Nejtemnější hodina, další historický film The Death of Stalin (Smrt Stalina), drama z prostředí anglického venkova Na konci světa, dále Lady Macbeth, animovaný Paddington 2 a rovněž tragikomické Tři billboardy kousek za Ebbingem.

Za nejlepší mužský herecký výkon byli nominováni Daniel Day-Lewis, Daniel Kaluuya, Gary Oldman, jenž za ztvárnění válečného premiéra Winstona Churchilla získal Zlatý glóbus, dále Jamie Bell a Timothée Chalamet. V ženské kategorii se utkají Annette Beningová, Margot Robbieová, Sally Hawkinsová a čerstvé držitelky Zlatých glóbů Frances McDormandová se Saoirse Ronanovou.

Předávání cen bude 18. února moderovat britská herečka a dvojnásobná držitelka ceny BAFTA Joanna Lumleyová. Této role se před několika dny vzdal humorista Stephen Fry, který předávání cen uváděl mezi lety 2001 a 2017 celkem dvanáctkrát.