Stockholm - Devatenáctiletý útočník Elias Pettersson z mistrovského Växjö doplnil nominaci hokejistů Švédska na Švédské hry. Kouč Rikard Grönborg získal také další dvě posily z NHL, útočníky Rikarda Rakella s Hampusem Lindholmem z Anaheimu, kteří ale v šestadvacetičlenné nominaci na závěrečný turnaj Euro Hockey Tour nejsou.

Pettersson vyhrál produktivitu základní části i play off švédské ligy a získal také Trofej Stefana Liva pro nejužitečnějšího hráče bojů o titul. Ve švédské reprezentaci bude účastník posledních dvou mistrovství světa hráčů do 20 let debutovat.

Čtyřiadvacetiletý Rakell se představí na velké mezinárodní akci poprvé. V dresu Anaheimu v této sezoně zaznamenal v 77 zápasech 68 bodů za 34 tref a 35 asistencí. Ve čtyřech duelech play off vstřelil jednu branku.

Stejně starý Lindholm byl už v kádru na Světovém poháru v Torontu v roce 2016, ale do hry nezasáhl. V tomto ročníku nasbíral v dresu Ducks v 69 duelech 31 bodů za 13 tref a 18 asistencí. Ve čtyřech utkáních play off dal gól a na jeden přihrál.

V širším kádru před šampionátem mají Švédové spolu s Rakellem a Lindholmemn už 15 hráčů, kteří v této sezoně hráli NHL.

Švédové budou ve čtvrtek prvním soupeřem českého týmu na Švédských hrách, hrát se bude od 19:00 v Södertälje. V sobotu čeká domácí výběr ve Stockholmu v hale Hovet souboj s Ruskem a o den později na stejném místě severské derby s Finskem. Po třech turnajích EHT jsou Švédové poslední se šesti body a na třetí Rusy mají tříbodové manko.

V neděli 6. května bude Švédové druhým soupeřem České republiky na mistrovství světa v Dánsku.

Nominace hokejistů Švédska na Švédské hry v Södetälje a Stockholmu (26.-29. dubna):

Brankáři: Filip Gustavsson (Belleville/AHL), Magnus Hellberg (Kunlun/KHL), Anders Nilsson (Vancouver/NHL),

obránci: Erik Brännström, Lawrence Pilut (oba HV 71), Adam Almqvist (Frölunda), Mikael Wikstrand (Färjestad), Oliver Ekman-Larsson (Arizona/NHL), John Klingberg (Dallas/NHL), Adam Larsson (Edmonton/NHL), Erik Gustafsson (Chicago/NHL),

útočníci: Lias Andersson, Mika Zibanejad (oba NY Rangers/NHL), Axel Jonsson Fjällby (Djurgaarden), Jacob Nilsson (Mora), Elias Pettersson (Växjö), Mikael Backlund (Calgary/NHL), Jacob de la Rose (Montreal/NHL), Dennis Everberg (Nižněkamsk/KHL), Mattias Janmark (Dallas/NHL), Adrian Kempe (Los Angeles/NHL), Carl Klingberg (Zug), Johan Larsson (Buffalo/NHL), John Norman (Jokerit Helsinky/KHL), Magnus Pääjärvi (Ottawa/NHL), Patrik Zackrisson (Novisibirsk/KHL).