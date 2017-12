Praha - Nominace nových členů bankovní rady České národní banky by prezidentští kandidáti vesměs konzultovali s ekonomy a odborníky na bankovnictví. Vyplývá to z odpovědí uchazečů o post prezidenta na anketu ČTK. Otázku nezodpověděl prezident Miloš Zeman. Prezident republiky jmenuje a případně odvolává guvernéra, viceguvernéry i členy bankovní rady. Během funkčního období prezidenta zvoleného v lednových volbách by mohla být obměněna celá rada.

Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek by jmenování členů bankovní rady konzultoval s odbornou veřejností. "Je důležité mít praktické životní zkušenosti, nejen znát teorii," poznamenal. Podobný názor zastává někdejší šéf mladoboleslavské automobilky Vratislav Kulhánek. Jejich jména by chtěl konzultovat se všemi, kteří mají k tématu co sdělit. "Nikdo, a zejména ne prezident, si nemůže činit nárok na vševědoucnost a přizpůsobovat svět pouze svým přáním," podotkl.

Lékař Marek Hilšer by nominace probíral s ekonomy, Parlamentem a vládou. "Budu dbát na jejich vysokou profesionální způsobilost, morální bezúhonnost a budu je vybírat tak, aby zajistili nezávislost a kontinuitu instituce," uvedl. Bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš vidí mezi ekonomy a odborníky na bankovnictví řadu lidí, s nimiž by se radil. "Patří mezi ně i někteří členové bankovní rady z minulosti," uvedl.

Bývalý český velvyslanec ve Francii Pavel Fischer poznamenal, že sice pravomoc k nominaci má výhradně prezident, ale je dobré tento krok předjednat. Ochota vyslechnout si názory ostatních podle něj vždy snižuje napětí a napomáhá porozumění. "Jde přece o důvěryhodnost centrální banky," napsal.

Podnikatel Michal Horáček uvedl, že o ekonomice diskutuje s mnoha odborníky, jako s někdejším viceguvernérem ČNB Pavlem Kysilkou, bývalým guvernérem banky Miroslavem Singerem nebo s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Radkem Špicarem, od kterých by rád znal názor i na obsazování rady ČNB. "A zeptal bych se i dalších, protože jde o záležitost mimořádně důležitou," dodal.

Hudebník a šéf strany Rozumní Petr Hannig by se radil s českými odborníky včetně těch, co žijí v zahraničí. Jmenoval třeba ekonoma Milana Zeleného.

Bývalý premiér Mirek Topolánek poznamenal, že "přes všechny mediální i odborné útoky ponechali bývalí prezidenti ČNB její zásadní roli" a snažili se, aby v bankovní radě byly vyvážené pohledy na měnovou a inflační politiky a celkovou makroekonomickou stabilitu státu. "V tomto duchu bych pokračoval i já," dodal.

Na anketu neodpověděl Zeman. Během svého funkčního období jmenoval pět ze sedmi členů rady včetně guvernéra Jiřího Rusnoka.

