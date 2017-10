Praha - Písničkář Jaromír Nohavica dnes po čtyřech letech opět vystoupí v pražské O2 areně. Populárního interpreta doprovodí polský akordeonista Robert Kusmierski a hráč na bicí a perkuse Pavel Planka. Nohavica byl prvním českým interpretem, který dokázal O2 arenu vyprodat hned nadvakrát za sebou. V roce 2013 tam nabídl dva koncerty, první s filharmonií a další den tradičně jen s kytarou a heligonkou.

"Platí to samé, co jsem řekl loni v Londýně: Co můžu chtít víc?! Zahraju si na krásném místě před krásným publikem, a ještě za to mám peníze," uvedl písničkář.

Před čtyřmi lety Nohavica publiku nabídl skladby ze starších alb i z tehdy nejnovější nahrávky Tak mě tu máš. Také reagoval na tehdy blížící se volby písní Sako ze sametu. Nyní bude opět vystupovat krátce před sněmovními volbami, v létě podpořil Tomia Okamuru, který vede do voleb hnutí Svoboda a přímá demokracie. Prezident Miloš Zeman před časem naznačil, že hodlá letos 28. října Nohavicu vyznamenat. V minulosti byl zpěvák také spojován s komunistickou Státní bezpečností.

Nohavica patří mezi legendy tuzemského folku, jeho alba jsou dlouhodobě nejprodávanější na tuzemském trhu a mnohé jeho písně zlidověly. O jeho koncerty bývá velký zájem. Když v roce 2012 vystoupil na festivalu Benátská noc v Liberci, dorazilo 19.000 lidí. V roce 2009 zase třikrát po sobě zcela zaplnil pražskou Lucernu a rok předtím poprvé v historii ostravských Colours of Ostrava vyprodal festival.