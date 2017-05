Haag - Čeští tenisté sehrají zářijovou baráž o setrvání ve Světové skupině Davisova poháru v Nizozemsku na antuce. Volbu povrchu dnes zveřejnili zástupci hostitelského týmu. Hrát se bude v hale v Haagu.

"Hrát na antuce po US open a měsíci na betonech je nezvyká volba, ale je to právo domácího týmu vybrat povrch. My to respektujeme a připravíme se na antuku, když si ji vybrali," řekl kapitán českého týmu Jaroslav Navrátil.

Nizozemský daviscupový tým ještě nikdy v aréně Sportcampus Zuiderpark v Haagu nehrál. Pro barážové klání bude mít hala kapacitu 3500 diváků.

S Nizozemskem mají čeští tenisté pozitivní bilanci 5:1, prohráli s nimi jen úvodní duel v roce 1925. Naposledy na sebe oba týmy narazily před třemi lety a v Ostravě zvítězili domácí 3:2.

Čeští šampioni z let 1980, 2012 a 2013 prohráli letos v prvním kole v Austrálii bez Tomáše Berdycha a Radka Štěpánka, který je po operaci zad. Ze Světové skupiny Češi sestoupili jen jednou, po barážové prohře s Německem v roce 2005. Naposledy baráž zvládli předloni v těžkých podmínkách v Indii.