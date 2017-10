Praha - Nízké ceny stavebních prací v silničních a železničních stavbách jsou dlouhodobě neudržitelné. Pokud současný trend levných nabídek firem ve státem vyhlašovaných výběrových řízeních potrvá, část stavebních firem zkrachuje. Na dnešní konferenci k dopadu cen na bezpečnost výstavby to řekl státní tajemník ministerstva dopravy zodpovědný za sekci ekonomiky a fondů EU Tomáš Čoček. Trend vysokého rozdílu odhadovaných cen a konečných cen ve veřejných soutěžích potvrzují státní investorské organizace.

Nízké ceny jsou v posledních letech hlavním kritériem pro výběr vítězů ve veřejných zakázkách. V současnosti se konečné ceny stavebních prací při výstavbě silnic a dálnic pohybují v rozmezí od 55 procent do 73 procent původní odhadní ceny projektu, uvedl generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa.

O něco vyšší ceny firmy nabízejí v železničním stavitelství. Tam se podle náměstka ředitele správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Mojmíra Nejezchleba ceny staveb pohybují kolem 75 procent odhadu. Naproti tomu u technologických zakázek například při dodávkách železničních zabezpečovacích zařízení, se ceny pohybují na úrovni 95 procent odhadu.

Ceny okolo 70 procent přitom SŽDC považuje za rizikové. Podle Nejezchleba to není tím, že by se stavební společnosti snažily snižovat technologické standardy staveb. Nízké ceny ale vedou k rozpadu subdodavatelského systému. Dodavatelé například materiálu nejsou v průběhu výstavby schopni dále na výstavbě spolupracovat za ceny, které si dodavatelé u nich původně nasmlouvali.

Mediálně známá je v tomto případě stavba obchvatu Třince na silnici I/11 . Portugalská firma Mota - Engil vloni přechodně přerušila stavbu poté, co se její tuzemský partner SDS Exmost dostal do insolvence. Podobný vývoj by podle Nejezchleba měl na železnici ještě významnější dopad než v silniční výstavbě. Vedl by totiž k prodloužení železničních výluk, které během stavby komplikují dopravu.