San Francisco (USA) - Údajný ruský hacker Jevgenij Nikulin, vydaný z Česka do Spojených států kvůli obvinění z útoku na tři technologické firmy, v pátek u soudu v San Francisku řekl, že se cítí nevinen. Informoval o tom deník The New York Times (NYT). Soudkyně poté podle listu stanovila termín dalšího slyšení na příští týden.

NYT rovněž citoval amerického ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse, který v prohlášení kauzu označil za "hluboce znepokojivé chování opět vycházející z Ruska". "Nebudeme tolerovat kybernetické útoky. Vyšetřování a stíhání těchto zločinů bude naší prioritou, bez ohledu na zemi, kde mají kořeny," dodal Sessions.

Česká policie Nikulina zadržela předloni v říjnu na základě amerického zatykače, který ho spojuje s devíti skutky z let 2012 až 2013. Od té doby byl ve vazbě na Pankráci, do USA odletěl v noci na dnešek. Podle amerických vyšetřovatelů se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox. O Nikulinovo vydání usilovalo také Rusko. Podle českého ministra spravedlnosti Roberta Pelikána ale byla žádost USA o vydání Nikulina důvodnější.