Pardubice - Kapitán hokejistů Pardubic Tomáš Rolinek si po úspěšném boji v baráži o extraligu oddechl po velkém psychickém vypětí. Mistr světa z roku 2010 a majitel extraligového zlata s Dynamem ze sezony 2004/05 se na záchraně v baráži podílel sedmi brankami a v dnešním utkání při klíčové výhře nad už jistě postupující Jihlavou 4:2 symbolicky zařídil na začátku třetí třetiny vítězný gól. Šestinásobný šampion uspěl na dálku v boji o udržení s Karlovými Vary.

"Jsem samozřejmě zklamaný z celé sezony, ale teď se nám povedlo to, o co nám celou dobu šlo, o co jsme se snažili, takže jsem šťastný," řekl po utkání Rolinek, který celkem v baráži zaznamenal 11 kanadských bodů. Pro Dynamo byl tradičně nepostradatelný i při oslabeních a v defenzivní činnosti.

"Baráž je hodně náročná na psychiku, navíc už mám nějaký věk, nikdy bych to už nechtěl hrát znovu. Play off je proti tomu zlaté. Když to přeženu, tak pokud prohrajete sérii, jste sice zklamaný, ale za rok máte další šanci. Když spadnete, tak se těžko dostáváte zpátky," uvedl sedmatřicetiletý útočník, který slavil s Pardubicemi mistrovský titul v roce 2005. Poté hrál v Rusku, do Pardubic se s dvouletou přestávkou ve Spartě vrátil před dvěma roky natrvalo.

"Už minulý rok jsem se snažil nakazit spoluhráče bojovností. Ani loni, ani letos se mi to ale nepodařilo. Neberu to vůbec jako úspěch. Spíš jsem tým jako kapitán dovedl do baráže, což mě strašně mrzí," pravil Rolinek a naznačil, že v Pardubicích nešlo všechno podle představ ani v minulé sezoně.

Dynamo se před rokem zachránilo v play out a mělo velké ambice na play off. Velice brzy ale v Pardubicích vystřízlivěli. "Už po minulé sezoně jsme s Petrem Čáslavou říkali na vedení klubu svoje názory, ty se jim nelíbily, letos jsou úplně stejné. Jsou tady jiní lidé, tak věřme, že se ten pád zastaví, že jsme narazili na nejhlubší dno. Nikdo neříká, že příští rok budeme hrát o titul, ale je potřeba postavit takový tým, aby se tahle sezona neopakovala," konstatoval Rolinek.

Důležitým prvkem při honbě Pardubic za záchranou byli jako obvykle fanoušci. Na zápasy baráže byly vždy plné ochozy, rozhodující utkání s Jihlavou sledovalo 10.194 diváků, lístky se rozprodaly dlouho dopředu. "Klobouk dolů před diváky, jsou opravdu skvělí. Říkal jsem to už loni po sezoně, kdy na play out přišel plný dům. Nechci říct, že tím víc mrzí, že hrajeme takovou tužku, ale hokej se hraje pro diváky a my jsme jim tu radost nedělali. Až dneska," řekl kapitán mistrů světa z roku 2010.

Většina fanoušků také po závěrečné siréně setrvala v hale a záchranu extraligy si užívala skoro jako zisk mistrovského titulu. Hráči ale bujaré veselí nechystají. "Žádné oslavy jsme neplánovali, abychom to nezakřikli. Jsem hrozně psychicky vycucaný, že na nějaké oslavy nemám sílu. Každý si dáme pivko, hodíme nohy na stůl a nebudeme nic dělat," dodal Rolinek.