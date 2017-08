Třinec (Frýdecko-Místecko) - Útočník Radan Lenc povede českou hokejovou reprezentaci se 14 nováčky a minimem mezinárodních zkušeností v přípravných zápasech proti Slovensku jako kapitán. Šestadvacetiletý hráč Mladé Boleslavi v národním týmu debutoval loni v listopadu a nikdy by jej nenapadlo, že bude nosit na reprezentačním dresu i "céčko".

"Je to překvapení. Beru to tak, jak to je. Určitě se tím nebudu nějak svazovat, to písmenko to za mě neodehraje. Mám to céčko sice jen na tyto dva zápasy, ale na seznamu kapitánů už budu navěky. Určitě jsem s tím nepočítal. V životě jsem si neřekl, že bych mohl být dokonce kapitán," řekl novinářům Lenc.

Shodu okolností si otestoval roli kapitána nyní v Mladé Boleslavi v přípravě. "Úplná premiéra to pro mě naštěstí není. Možná i díky tomu už jsem si na to nějak zvyknul," prohlásil nejstarší hráč současného týmu trenéra Josefa Jandače.

Lenc bere novou roli tak, že se pro něj nic moc nemění. "Nejsem takový typ, který by zvyšoval hlas nebo rozdával rozumy, ale když mám co říct, tak to řeknu v klidu. Nějaké to vyburcování k tomu patří, ale určitě ne řvaní a mlácení hokejkou," uvedl.

V Mladé Boleslavi hrál Lenc do loňska s bývalým reprezentačním kapitánem Davidem Výborným. "Okoukal jsem od něj hodně věcí, ale s Davidem se absolutně nemohu srovnávat. Oni je jiná persóna na ledě i v kabině. Byl výjimečný na ledě. Vycítil tu správnou situaci, kdy má něco říct, kdy je třeba to uklidnit, kdy to vzít na sebe. V tom byl neskutečný," prohlásil na adresu pětinásobného mistra světa.

Lencův debut s "céčkem" na dresu si nenechají ujít v Třinci jeho rodiče. "Jsou nadšení fanoušci. Byli oba i v únoru ve Švédsku, taťka dokonce předtím i ve Finsku," řekl Lenc.